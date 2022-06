“Movies Music”, lo spettacolo musicale per tromba e pianoforte in programma a Brindisi sabato 2 luglio con inizio alle 20.30 nel monumentale chiostro San Paolo Eremita (Piazza Dante n. 6), è un’intensa cavalcata nelle più belle partiture musicali nate per il grande schermo e in alcune tra le più celebri della storia del jazz, del tango e della canzone maggiormente utilizzate dal cinema, dal teatro e dalla televisione.

L’appuntamento è tra quelli della XXXVII stagione concertistica “BrindisiClassica”, allestita dalla locale Associazione Musicale “Nino Rota” con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi e con la Direzione artistica delle Prof.sse Silvana Libardo e Francesca Salvemini.

Il programma inizia con musiche che hanno fatto la storia del cinema e che ascoltiamo sempre con emozioni e sensazioni profonde: di Ennio Morricone sono in scaletta: C’era una volta in America, Western Suite, Il Triello e Metti una sera a cena; di Nino Rota: Il Padrino, che è ritenuto uno dei più alti risultati in campo cinematografico. Incastonati tra questi capolavori, ci sono perle del genere jazz, come il favoloso Duke Ellington Sound of Love di Charles Mingus, del genere tango come Por una Cabeza di Carlos Gardel, utilizzata in tantissimi film nelle scene di danza e la famosissima canzone When You Wish Upon a Star, scritta per il film “Pinocchio” e cantata dal grande Cliff Edwards. Ciliegina sulla torta, un brano inedito dello stesso Fernando Díaz dal titolo Tango-Valzer per Firenze per un omaggio alla Città che l’ha accolto in Italia.

Gli artisti in scena sono due giovani e straordinari musicisti con rilevanti esperienze professionali: Fernando Ramsés Peña Díaz, diplomato in pianoforte classico all’Università di Colima in Messico e laureato in pianoforte jazz al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma. La sua carriera, iniziata in tenera età, è costellata di premi e riconoscimenti. Diaz, che è anche compositore e direttore d’orchestra, alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare, mostrando una versatilità fuori del comune, che lo colloca in contesti e ruoli di altissimo livello. Vanta numerose esperienze internazionali e le sue musiche sono eseguite in mezzo mondo.

Non è da meno il curriculum di Raffaele Chieli: allievo di Marco Pierobon, si è diplomato brillantemente al Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano ed ha suonato, tra gli altri, con la Southbank Sinfonia di Londra, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano. Svolge intensa attività cameristica ed è prima tromba dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Collabora regolarmente con la Camerata strumentale Città di Prato e con l’Orchestra da Camera di Perugia e, negli ultimi anni, ha approfondito lo studio della tromba naturale e del repertorio classico e barocco, esibendosi al 41° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e all’Auditorium di Milano.

INFO

Associazione Artistico Musicale “Nino Rota” – Brindisi

Cell. 3389097290 – www.associazioneninorota.it

Posto unico € 10,00 – Ridotto per under 25 e studenti: € 5,00