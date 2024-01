3 partite, 3 vittorie consecutive per la ASD BRUNDISIUM VOLLEY, nei campionati territoriali in cui è impegnata, senza mai fermarsi, per continuare un percorso “unico” sul territorio, sempre più coinvolgente e significativo, sotto il profilo agonistico, tecnico, partecipativo.

Lo scorso giovedì 18 gennaio, vinta la seconda partita nel Campionato Misto contro Erchie in trasferta per 3 a 1, successo che fa seguito a quello ottenuto contro l’ Eurovolley Francavilla. Venerdì 19 gennaio, esordio vittorioso in casa , presso il Palazzetto della Scuola Media Leonardo Da Vinci a Brindisi, della squadra femminile contro il San Donaci per 3 a 0 ; Domenica 21 gennaio, altro esordio casalingo vittorioso, nel Campionato Maschile al Palazumbo, contro il Martina Franca per 3 a 0.

Come detto, un “ progetto sportivo e sociale” unico nel territorio, portato avanti dalla nostra società e lo staff tecnico e dirigenziale, che, nei prossimi mesi, avrà l’ obiettivo ( già avviato) di consolidare tutta la rete di sinergie e rapporti di cui non si può fare a meno.

NON CI FERMIAMO MAI. Prossimi appuntamenti : con il Campionato Misto domenica prossima 28 gennaio al Palamelfi contro la 72100 volley, alle ore 17.30 , il 30 gennaio la squadra maschile giochera a San Donaci mentre nello stesso giorno la femminile contro la Koru di Titty Spinelli alla Da Vinci alle 20.30-

ASD BRUNDISIUM VOLLEY