La Giunta della Regione Puglia nei giorni scorsi, ha approvato la delibera che ha istituito un nuovo ambito dei rifiuti ottimale individuando la città di Brindisi quale unico comune del neo costituito Aro Br/4.

Per questo motivo abbiamo incontrato l’assessore regionale all’Ambiente Serena Triggiani e il direttore del dipartimento Ambiente Paolo Garofoli ai quali abbiamo riconosciuto una grande sensibilità e disponibilità sul tema, e li abbiamo ringraziati per il loro lavoro per Brindisi, che con questo atto ha traguardato un obiettivo prioritario.

Un risultato importantissimo per l’efficientamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del territorio cittadino il cui iter è iniziato su sollecitazione della scorsa amministrazione e che si è definito in questi giorni con l’atto di giunta regionale

Un passo fondamentale, quindi, per superare definitivamente le previsioni di breve termine del servizio di raccolta, penalizzato a causa di gare ponte di durata biennale e per lavorare celermente ad una procedura che abbia una prospettiva decennale che produrrà benefici in termini di programmazione e investimenti.

Occorre perciò avviare subito tutti i processi burocratici necessari ad attivare l’iter per il bando decennale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dell’Aro Br/4.

Sarà altrettanto fondamentale avviare nel più breve tempo possibile il confronto con le parti sindacali, datoriali e istituzionali per raccogliere tutti gli elementi utili a redigere un capitolato di ampio respiro che preveda una forte connotazione innovativa nel servizio, che abbia come obiettivi principali il potenziamento della raccolta differenziata, la salvaguardia del decoro e dell’igiene urbana e la tutela dei lavoratori e che possa proiettare, mediante investimenti puntuali, Brindisi tra le città più virtuose nel campo della gestione dei rifiuti.

In tal senso auspichiamo che i sindacati, le organizzazioni datoriali e il Sindaco Marchionna possano richiedere con urgenza al dott. Giovanni Campobasso, commissario ad acta delle Aro regionali, e all’Ager un tavolo di concertazione in cui condividere potenzialità e criticità del servizio di raccolta e smaltimento della città di Brindisi.

Maurizio Bruno, consigliere regionale Pd Puglia

Francesco Cannalire, consigliere comunale Pd Brindisi