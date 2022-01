Nota del consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile.

“Questa mattina con l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Puglia, Rosa Barone, abbiamo fatto visita al Centro Socio Educativo Diurno della Fondazione “Giovanni Battista Imperiali”.

Uno dei luoghi più carichi di umanità e solidarietà di Francavilla, dove tanti minori ogni giorno vengono accolti, curati e accuditi con amore.

A fare da guida a noi, al sindaco Antonello De Nuzzo, al senatore Luigi Vitali e a sua eccellenza il Vescovo Vincenzo Pisanello, il nuovo presidente della Fondazione: l’avvocato Francesco Birtolo.

Assieme abbiamo potuto prendere visione di questa meravigliosa struttura, dalle stanze alle cucine, dai luoghi di ritrovo e svago a quelli di studio, nel cuore della nostra città, dove i bambini accolti hanno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno.

Grazie alla presenza dell’assessora Barone, che ringrazio per aver accolto il mio invito, abbiamo discusso nel concreto di tutte le opportunità che la Fondazione può cogliere per ampliare e migliorare la sua missione, i servizi, gli spazi.

Dalla Regione, tutta la disponibilità possibile affinché il Centro, che oggi conta sull’impegno di quattro educatrici e tre ausiliarie, possa crescere già nell’immediato futuro.

E da parte mia tutta la gratitudine al nuovo presidente Birtolo e a tutto il personale che al suo fianco lavora ogni giorno per le creature più innocenti e meritevoli d’amore e protezione che ci siano”./comunicato

Allegati: