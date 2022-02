Nota del Consigliere regionale, Maurizio Bruno Presidente del Comitato Regionale Permanente Protezione Civile.

“Formazione continua e specialistica per fornire a tutti i pugliesi e al territorio la massima sicurezza e tutela possibili. Questi sono i nostri obiettivi.

E per questo come Protezione Civile della Regione Puglia proprio in questi giorni stiamo tenendo corsi e meeting con i nostri volontari: perché solo restando aggiornati, imparando nuove tecniche, acquisendo le ultime conoscenze, è possibile migliorarsi, essere più efficienti e svolgere al meglio la propria missione.

Nel campo della protezione civile competenza, organizzazione e tempistica sono le peculiarità che possono fare la differenza tra un disastro e la sua prevenzione. E questi requisiti vanno affinati sempre, ogni anno, come noi abbiamo scelto di fare.

Oggi, da presidente del comitato regionale di Protezione Civile, ho presenziato al corso avanzato in ‘previsione, prevenzione e controllo degli incendi boschivi’. Perché anche se l’estate non è ancora prossima, i rischi connessi a caldo e siccità saranno sempre maggiori.

E a quell’appuntamento bisogna arrivare preparati. Ogni anno è una sfida nuova, più dura, più difficile e complessa. Ma noi saremo pronti a tutelare il nostro territorio e tutta la popolazione. Come sempre”.