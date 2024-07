È stata una giornata complessa per tutti coloro che si sono trovati a viaggiare sulla linea Taranto – Brindisi a causa di un inconveniente tecnico che ha provocato notevoli disagi.

Questa mattina, alle ore 8:00, la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto – Brindisi è stata rallentata a causa di un problema tecnico nei pressi della stazione di Nasisi. I primi effetti sulla mobilità non si sono fatti attendere, con treni che hanno subito ritardi, variazioni e cancellazioni.

La situazione non è migliorata nel corso della mattinata. Alle ore 9:45, la circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa. Le conseguenze per i passeggeri sono state pesanti, con ulteriori ritardi e cancellazioni dei treni ed una mobilità fortemente compromessa lungo tutta la linea.

Finalmente, alle ore 12:00, la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto – Brindisi è tornata alla normalità. Tuttavia, gli effetti dell’inconveniente tecnico si sono fatti sentire per diverse ore.

Due treni Intercity hanno registrato rallentamenti fino a 220 minuti, mentre due treni regionali hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti. Inoltre, due treni regionali sono stati limitati nel percorso e altri due sono stati cancellati.

Trenitalia si scusa per i disagi arrecati e invita i passeggeri a consultare il sito ufficiale e le app di monitoraggio per aggiornamenti in tempo reale su eventuali ulteriori ritardi e modifiche ai servizi.