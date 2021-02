“Siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per la copertura dei buoni servizio per disabili e anziani non autosufficienti. Un impegno che avevo già annunciato in audizione lunedì e per cui ero al lavoro con gli uffici già dal primo giorno in assessorato”. Lo dichiara l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone.

“Ci siamo impegnati al massimo per far fronte alle esigenze delle famiglie degli assistiti e i gestori dei centri diurni – continua Barone – e stiamo lavorando alla programmazione per la prossima annualità. Il fabbisogno consolidato nelle precedenti annualità è di 35 milioni di euro e stiamo lavorando per mettere da parte questa cifra in modo da avere la certezza delle coperture. Quest’anno c’è stato un primo stanziamento a luglio pari a 19 milioni 300mila euro, insufficienti a coprire le domande arrivate. A fine gennaio, in seguito alle domande presentate dalle famiglie nel periodo ottobre – dicembre 2020, si è determinata una situazione che ha visto 6321 domande ammissibili, di cui 3359 finanziabili e 2797 non finanziabili per mancanza di coperture. Grazie al lavoro degli uffici sono state reperite le risorse necessarie per finanziare tutte le 6321 domande ammissibili e non escludere nessuno. Una notizia importante che sono felice di poter dare a chi l’attendeva da tanto. Lo ripeto ancora una volta, stiamo lavorando per un nuovo welfare in cui il punto fermo è la programmazione, in modo che simili situazioni non si ripetano”.