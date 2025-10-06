Cambio al vertice al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fasano: il nuovo Comandante è il Sottotenente Raffaele Dente.

L’Ufficiale, 35 anni, originario della provincia di Salerno, è entrato nell’Arma nel 2016 come allievo maresciallo. Dopo il corso triennale di formazione, è stato assegnato al 1° Battaglione Carabinieri di Firenze, dove ha ricoperto l’incarico di comandante di squadra e istruttore di tiro, educazione fisica militare, difesa personale e tecniche del disarmo.

Dal 2021 al 2023 ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Ceprana (SP) come addetto. Nel 2023 ha superato il concorso per Ufficiale del Ruolo Normale dell’Arma, frequentando il 6° Corso Applicativo alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. È laureato in Scienze Giuridiche della Sicurezza e in Giurisprudenza, con un master in Criminologia.

Un ringraziamento particolare è stato espresso al Luogotenente Carica Speciale Francesco Monaco, che ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile nell’ultimo anno con professionalità, equilibrio e determinazione, conseguendo risultati di rilievo per il territorio.