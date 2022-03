La Camera di Commercio di Brindisi con determinazione commissariale n. 11 del 03/03/2022 ha approvato, nell’ambito delle iniziative connesse al Progetto “Formazione Lavoro”, il Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio Anno 2022 con l’obiettivo di far ritrovare al contesto economico locale, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

Destinatarie del bando sono le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Brindisi attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale.

E’ previsto un contributo massimo di 2000 euro per ciascuna impresa per spese sostenute a partire dal 01/01/2022.

Tre gli ambiti di intervento previsti: sicurezza sul lavoro, formazione presso imprese per la ripartenza, inserimento aziendale di risorse umane funzionali al rilancio produttivo.

Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov a partire dalle ore 9:00 del 15/03/2022 fino alle ore 21:00 del 30/04/2022

Per informazioni di qualsiasi tipo, relative a questo bando si prega di contattare la CCIAA di Brindisi via e-mail a questo indirizzo: formazionelavoro@br.camcom.it

L’informativa dettagliata della misura è presente sul sito camerale nella apposita sezione Formazione e Lavoro.