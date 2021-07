In Oria, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 24enne del luogo per porto abusivo armi. In particolare, a seguito di un controllo eseguito dai militari nei confronti del giovane che procedeva a piedi su una strada provinciale del paese, lo hanno trovato in possesso di un “machete” che è stato sottoposto a sequestrato.