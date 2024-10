A distanza di almeno un decennio dal precedente intervento, sono stati avviati stamane i lavori di pulizia del canale Inferno, situato nella periferia di Brindisi.

In particolare, così come precisato dagli Assessorati ai Lavori Pubblici ed all’Ambiente, si sta procedendo con la estirpazione dei canneti, con la rimozione dei rifiuti e con la messa in luce del letto del canale.

“Si tratta di un intervento – affermano gli Assessori Cosimo Elmo e Livia Antonucci – che gli abitanti della zona attendevano da anni, ma che ci consente di evitare conseguenze in presenza di acquazzoni particolarmente violenti”.

Questo intervento precede quello che sta per essere effettuato in maniera altrettanto radicale, da parte del Consorzio Arneo, nel canale Patri.

Roberto Quarta, Presidente della Commissione Ambiente, “nel ringraziare la costante e determinata azione dei consiglieri Luperti e Giannace, che per oltre un anno hanno sollecitato l’intervento nel canale Inferno”, desidera “far luce sulla situazione attuale.

Pur con riconoscenza per la collaborazione di tutti i membri della commissione, non posso ignorare la latitanza, l’incompetenza e la disattenzione degli ex assessori, che hanno ritardato significativamente l’avvio di questo importante intervento.

È nostro dovere informare la cittadinanza su ciò che realmente sta accadendo e sottolineare l’importanza di una gestione responsabile e attenta delle risorse pubbliche.

Restiamo fiduciosi che, grazie all’impegno collettivo e alla trasparenza nelle azioni amministrative, si possa assicurare un futuro migliore per la nostra comunità e pertanto mi sento di ringraziare personalmente ognuno dei componenti della commissione Ambiente”.