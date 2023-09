In data odierna una delegazione del Movimento Regione Salento si è recata presso il canile comunale per effettuare un sopralluogo, anche sulla scorta delle numerose segnalazioni raccolte negli ultimi giorni e riferite al benessere degli animali presenti nella struttura.

Il personale della Brindisi Multiservizi presente nel canile, però, così come il veterinario presente in quel momento, ci hanno impedito l’ingresso, aggredendoci verbalmente (anche con gravissime allusioni) non consentendo a chi svolge le funzioni di consigliere comunale di effettuare il proprio lavoro.

Si tratta di un fatto gravissimo che conferma i nostri dubbi circa le condizioni di degrado presenti all’interno della struttura che evidentemente non possono essere mostrate ai cittadini.

Chiederemo, pertanto, un sopralluogo immediato della Commissione consiliare ai lavori Pubblici.

Sarebbe questa la “casa di cristallo” tanto sbandierata in campagna elettorale dal sindaco Marchionna?

Lino Luperti – Movimento Regione Salento/Uguaglianza Cittadina