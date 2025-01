La proposta del sindaco Marchionna di convocare l’assemblea dei sindaci per discutere delle potenzialità e delle criticità del comparto sanitario in provincia di Brindisi, seppur tardiva, può e deve far emergere la reale condizione della sanità provinciale e dovrebbe permettere di affrontare le vere criticità senza scadere in propaganda e demagogia.

Sarà l’occasione finalmente in cui, nello spessore del confronto e della rappresentanza istituzionale che caratterizza l’assemblea, dovranno necessariamente emergere le responsabilità di coloro i quali nei propri incarichi, sia di gestione diretta che di rappresentanza delle professioni, hanno avuto un ruolo nell’involuzione della sanità brindisina negli ultimi 10 anni e, in parte, anche nel presente.

Questa operazione verità non è più procrastinabile e se l’assemblea dei sindaci affronterà con coraggio e determinazione le questioni, isolando coloro i quali verranno individuati come i responsabili di tale situazione, allora si potrà dire di aver fatto un ottimo lavoro che, per onestà intellettuale, sarà riconosciuto. Se diversamente la riunione verrà trasformata nell’ennesima passerella utile a qualche titolo di giornale, ogni speranza di chiarezza sarà vanificato.

Perciò l’assemblea darà la possibilità al Presidente Michele Emiliano e al Direttore Generale dell’Asl Brindisi Maurizio De Nuccio di illustrare in maniera diretta, chiara e senza strumentalizzazioni tutti gli sforzi fatti e tutti gli investimenti finalizzati e previsti per il rilancio della sanità brindisina.

Siamo certi d’altronde che tutti i sindaci, opportunamente coinvolti e al netto dell’appartenenza politica, avranno il solo e unico obiettivo di lavorare in maniera determinata e corale per bene delle comunità che hanno l’onore di rappresentare.

Francesco Cannalire, segretario cittadino PD Brindisi e consigliere comunale Brindisi