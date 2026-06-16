Il progetto dei Giardini del Porto rappresenta una delle progettualità più belle per il futuro di Brindisi, perché mira a restituire alla città un luogo che per decenni è rimasto chiuso e dimenticato dietro muri e recinzioni. L’ex deposito catene, che è grande oltre un ettaro ed è affacciato sul porto interno tra il Monumento al Marinaio e il Canale Pigonati ed è entrato nel patrimonio comunale grazie alla collaborazione con la Marina Militare e al federalismo demaniale, prossimamente potrà un posto da vivere ogni giorno dai brindisini. Il progetto immagina un grande spazio verde sul mare, collegato al piazzale del Monumento, pensato per lo sport, i concerti e gli eventi, capace di unire la rinaturalizzazione dell’area alla valorizzazione della sua storia, a partire dal vecchio motore che durante la guerra proteggeva il porto o del pozzo citato nel trattato naturalistico di Plinio il Vecchio. Il cammino per il recupero dell’area, iniziato nel 2019, è stato lungo e non sono mancate le difficoltà, ma nel 2025 il progetto esecutivo è stato aggiornato, verificato e candidato a un finanziamento nazionale da oltre due milioni di euro nell’ambito del programma per il riuso delle aree dismesse. Continueremo a monitorare l’evoluzione delle procedure affinché questo progetto diventi realtà. Brindisi merita di riabbracciare il suo mare e di vivere appieno la bellezza che le appartiene senza temere paragoni con altre città.
Cannalire (PD): “L’ex deposito catene da luogo inaccessibile diventerà un giardino sul porto di Brindisi”
Il progetto dei Giardini del Porto rappresenta una delle progettualità più belle per il futuro di Brindisi, perché mira a restituire alla città un luogo che per decenni è rimasto chiuso e dimenticato dietro muri e recinzioni. L’ex deposito catene, che è grande oltre un ettaro ed è affacciato sul porto interno tra il Monumento al Marinaio e il Canale Pigonati ed è entrato nel patrimonio comunale grazie alla collaborazione con la Marina Militare e al federalismo demaniale, prossimamente potrà un posto da vivere ogni giorno dai brindisini. Il progetto immagina un grande spazio verde sul mare, collegato al piazzale del Monumento, pensato per lo sport, i concerti e gli eventi, capace di unire la rinaturalizzazione dell’area alla valorizzazione della sua storia, a partire dal vecchio motore che durante la guerra proteggeva il porto o del pozzo citato nel trattato naturalistico di Plinio il Vecchio. Il cammino per il recupero dell’area, iniziato nel 2019, è stato lungo e non sono mancate le difficoltà, ma nel 2025 il progetto esecutivo è stato aggiornato, verificato e candidato a un finanziamento nazionale da oltre due milioni di euro nell’ambito del programma per il riuso delle aree dismesse. Continueremo a monitorare l’evoluzione delle procedure affinché questo progetto diventi realtà. Brindisi merita di riabbracciare il suo mare e di vivere appieno la bellezza che le appartiene senza temere paragoni con altre città.