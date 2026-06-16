Il progetto dei Giardini del Porto rappresenta una delle progettualità più belle per il futuro di Brindisi, perché mira a restituire alla città un luogo che per decenni è rimasto chiuso e dimenticato dietro muri e recinzioni. L’ex deposito catene, che è grande oltre un ettaro ed è affacciato sul porto interno tra il Monumento al Marinaio e il Canale Pigonati ed è entrato nel patrimonio comunale grazie alla collaborazione con la Marina Militare e al federalismo demaniale, prossimamente potrà un posto da vivere ogni giorno dai brindisini. Il progetto immagina un grande spazio verde sul mare, collegato al piazzale del Monumento, pensato per lo sport, i concerti e gli eventi, capace di unire la rinaturalizzazione dell’area alla valorizzazione della sua storia, a partire dal vecchio motore che durante la guerra proteggeva il porto o del pozzo citato nel trattato naturalistico di Plinio il Vecchio. Il cammino per il recupero dell’area, iniziato nel 2019, è stato lungo e non sono mancate le difficoltà, ma nel 2025 il progetto esecutivo è stato aggiornato, verificato e candidato a un finanziamento nazionale da oltre due milioni di euro nell’ambito del programma per il riuso delle aree dismesse. Continueremo a monitorare l’evoluzione delle procedure affinché questo progetto diventi realtà. Brindisi merita di riabbracciare il suo mare e di vivere appieno la bellezza che le appartiene senza temere paragoni con altre città.

