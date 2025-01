Brindisi entra ufficialmente tra le 10 città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, un riconoscimento che celebra il valore del nostro patrimonio culturale e l’impegno collettivo per il suo rilancio. Questo importante traguardo è il frutto del lavoro straordinario della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, che, con il dossier “Navigare il futuro”, ha saputo interpretare e valorizzare le potenzialità culturali e innovative della nostra città.

Il Partito Democratico esprime grande soddisfazione per questo risultato, ma sottolinea che le vere sfide iniziano ora. È essenziale strutturare adeguatamente il lavoro della Fondazione, garantendo risorse umane, strumentali ed economiche sufficienti per mantenere alta la qualità delle iniziative e rispondere alle aspettative legate a questo ambizioso percorso. La candidatura rappresenta una grande opportunità per Brindisi, ma richiede una pianificazione strategica che metta al centro la cultura come motore di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Esprimiamo però forte preoccupazione per il futuro, alla luce dei tagli alla Brindisi Multiservizi, che determinano una sensibile riduzione del servizio per i beni monumentali e dei servizi strumentali all’attività del Teatro Verdi e rischiano di compromettere il percorso intrapreso, limitando l’accessibilità e la fruizione del nostro patrimonio culturale, pilastro fondamentale della candidatura.

Invitiamo l’amministrazione comunale e gli altri enti competenti a unire le forze per garantire il necessario supporto alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e alla tutela del patrimonio cittadino. Solo con un impegno condiviso sarà possibile trasformare questa candidatura in un’opportunità concreta di crescita e valorizzazione per Brindisi e per tutta la comunità.

Partito Democratico Città di Brindisi