Il processo di decarbonizzazione del nostro paese è irreversibile ed è frutto di una volontà condivisa di voltare pagina attraverso fonti rinnovabili e produzioni industriali decisamente meno impattanti. È questo il motivo per cui tempo fa abbiamo accolto positivamente lo sforzo compiuto dal parlamentare brindisino Mauro D’Attis grazie al quale del futuro di Brindisi si occupa in maniera permanente un apposito tavolo ministeriale attivato presso il Mimit. Su quel fronte – di questo ne sono certo – non si arretrerà di un solo passo. Piuttosto gli sforzi dovranno essere concentrati su una velocizzazione dell’esame per stabilire la fattibilità di ben 47 idee progettuali. Partendo da questo dato, un allungamento del phase out di Cerano non può che risultare utile per la messa in sicurezza energetica del paese e per garantire la sopravvivenza delle imprese dell’indotto in attesa dell’auspicata riconversione industriale. Il sistema delle imprese che anche Cna rappresenta ha bisogno di certezze in tema di approvvigionamento energetico. Il tutto, per il tempo strettamente necessario a costruire alternative che non possono che essere indirizzate verso uno sfruttamento avanzato delle fonti rinnovabili.

Franco Gentile – Presidente CNA Brindisi