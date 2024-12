Il Castello di Carovigno in festa, ecco il calendario delle prossime iniziative In occasione delle festività natalizie, dal 7 dicembre al 6 gennaio, presso il Castello di Carovigno, va in scena un ricco calendario dal titolo “Castello in Festa”, promosso e coordinato dall’ente gestore Le Colonne.

Si parte sabato 7 dicembre, con due appuntamenti alle ore 17:00 o alle 19:00, con “Caccia al Tesoro di Natale”. Attraverso diverse prove di abilità, indovinelli e molto altro, i partecipanti andranno alla ricerca del tesoro nascosto nelle sale del maniero.

Per la giornata dell’Immacolata sarà l’ultima occasione per visitare la mostra “Nelle nostre stanze” di Giuseppe Ciracì a cura di Antonello Tolve. Ciracì narra, mediante opere di piccole medie e grandi dimensioni, molte delle quali realizzate appositamente per l’occasione, tante storie che si mescolano tra loro e che nel contempo ruotano attorno alla vicenda maestra di Alfredo e della sua adorata

consorte, Elisabetta, ultimi eredi e abitatori di un luogo – dimora d’amore – che «con grande sensibilità ed acume curarono insieme» sin dal 1905 per trasformarlo in ambiente di vita quotidiana.

Venerdì 20 dicembre, alle ore 18:00, si terrà “A Spasso nel Borgo”, una visita guidata tra i vicoli del centro storico di Carovigno.

L’appuntamento con “Le Vetrate di Natale”, un’attività pensata per famiglie, avrà luogo sabato 21 dicembre alle ore 18. Genitori e figli, o nonni e nipoti, potranno partecipare a un laboratorio creativo per realizzare vetrate con cartoncino e veline, al termine della visita guidata del castello.

Per i più coraggiosi e appassionati del mistero, venerdì 27 dicembre, alle ore 21.30, si terrà una “visita in notturna tra le segrete e i misteri del Castello”.

Lunedì 30 dicembre, alle ore 18, avrà luogo “Giallo in Castello, Christmas edition”. Durante la visita guidata, i partecipanti saranno divisi in squadre e sfidati a risolvere enigmi e prove ognuna delle quali svelerà un pezzo del puzzle di un evento accaduto molti anni fa. Ogni squadra dovrà collaborare e mettere alla prova le proprie abilità di osservazione e deduzione per scoprire il segreto celato nel

cuore del castello.

“Castello in Festa” si concluderà domenica 5 Gennaio, alle ore 18, con una visita guidata in abiti d’epoca, in collaborazione con la Società di Danza – Circolo Pugliese di Assunta Fanuli e in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Lo Specchio delle Arti di Manduria.

Il Castello, come di consueto, è aperto dal martedì alla domenica. Resterà, come ogni anno, fruibile anche nei giorni dell’Immacolata, Santo Natale, Santo Stefano, Capodanno e dell’Epifania. Resterà chiuso esclusivamente il pomeriggio del 24 e del 31 dicembre.

“Le festività natalizie rappresentano – afferma Anna Cinti, presidente dell’Ets Le Colonne – il periodo più propizio per dedicarsi all’arte e alla cultura. Pe ampliare le possibilità di fruizione del Castello, abbiamo ideato un programma rivolto ad un vasto pubblico, consentendo la visita anche nei giorni di Natale e Capodanno”

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.pastpuglia.it, contattare il numero 379 1092451 (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18) o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica castellodicarovigno@gmail.com.

Comunicato stampa

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea

Gestione, Valorizzazione e Promozione dei Beni Culturali