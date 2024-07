Un’accoglienza da re per Paolo Monna, il talento del tiro a segno che ha portato l’Italia sul podio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il rientro del campione nella sua amata Carovigno è stato un tripudio di gioia, con l’intera comunità che si è stretta attorno a lui per festeggiare questa straordinaria impresa.

Monna, che ha guadagnato il bronzo nella specialità Tiro a segno pistola 10 MT maschile, è stato accolto da un caloroso abbraccio di parenti, amici, cittadini e amministrazione comunale, non ha potuto nascondere la commozione per tanto affetto. “È un’emozione indescrivibile – ha dichiarato il campione olimpico – Ringrazio tutti per essere qui oggi. Carovigno è la mia casa e tornare qui con questa medaglia al collo è un sogno che si realizza”.

La piazza principale di Carovigno si è riempita in maniera estemporanea di bandiere tricolori e striscioni celebrativi, creando un’atmosfera unica e festosa, accompagnati dagli sbandieratori Rione Castello, gruppo legato alla famiglia Monna.

Dopo qualche giorno di meritato riposo da trascorrere nella sua terra natia, Paolo Monna tornerà ad allenarsi con rinnovato entusiasmo per raggiungere i prossimi obiettivi: sempre più in alto, ma soprattutto sempre con la passione nel cuore!