Lo spettacolo della scuola Workout Dance & Fit celebra la forza e la gioia delle donne attraverso l’arte del movimento

Carovigno si prepara a vivere una serata di grande emozione e spettacolo con “Magalenha”, il nuovo evento di danza firmato dalla scuola Workout Dance & Fit, in programma nella suggestiva cornice della piazza Nzegna, con il Patrocinio del Comune di Carovigno.

Con la regia e direzione artistica di Miriam De Pasquale, lo spettacolo nasce come un viaggio intenso e coinvolgente attraverso il linguaggio universale della danza. Le coreografie, curate da tutti i maestri della scuola, idea e testi scritti da Marcello Biscosi, daranno vita a una narrazione corale capace di unire energia, sentimento e bellezza.

“Magalenha” è lo spirito della gioia che si trasforma in danza collettiva. Un inno alla vita e alla condivisione che rende omaggio alle grandi donne contemporanee entrate nella storia per il loro coraggio, il loro talento e la loro determinazione, ma anche a tutte quelle donne che, pur lontane dai riflettori, occupano un posto speciale nei nostri cuori e nelle nostre esistenze.

Attraverso quadri coreografici suggestivi, musica, parole ed emozioni, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che celebra la forza femminile nelle sue molteplici sfumature, trasformando la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Ad arricchire l’evento saranno due ospiti d’eccezione: la celebre maestra e coreografa Alessandra Celentano e il talentuoso danzatore Francesco Fasano, che regalerà al pubblico una performance speciale, una coreografia magica e luminosa destinata a lasciare il segno.

“Magalenha” promette di essere molto più di uno spettacolo: grazie alla professionalità dei Maestri Miriam de Pasquale, Tony Lacarbonara , Maria Elena Bellanova , Tonia Bellanova, Serena Angelini, Mina Vita, Carmen Greco, Mary j e Anna Yang sara’ un’esperienza collettiva di arte, emozione e partecipazione, capace di coinvolgere spettatori di ogni età e di celebrare, attraverso la danza, il valore universale della gioia e della memoria.

Appuntamento a Carovigno il 28 giugno alle ore 21.00 per una serata in cui la danza diventa racconto, omaggio e festa condivisa.