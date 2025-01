Come si evince dalla notizia apparsa sulla stampa locale, un dato interessante emerge dalle statistiche relative al lavoro di contrasto alle violazioni del codice della strada operato dalle forze di polizia locale.

A quanto pare tale impegno ha prodotto nel 2024 contravvenzioni per un importo totale di 3 Milioni e 600.000 Euro di cui 1 Milione e 600.000 Euro già incassati.

Più di 39.000 le violazioni contestate che lasciano ben intendere come l’operato dei nostri vigili sia stato alacre e impegnativo.

Un lavoro che non è certo mancato anche negli ultimi 10 anni producendo introiti importanti che fanno sorgere una domanda spontanea: come sono stati spesi e come verranno spesi i soldi introitati dalle multe?

Preme sottolineare ancora una volta il precario stato in cui versano le strade cittadine con tanti disagi per automobilisti e motociclisti costretti a slalom pericolosi che spesso causano situazioni e incidenti, alcuni gravi, di cui la cronaca ha frequentemente riportato.

Va inoltre ricordato, qualora ve ne fosse bisogno, che l’articolo 208 del codice della strada sancisce che le somme incassate dalle multe per violazioni al codice stesso devono essere destinate all’attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade, alla segnaletica ed alla loro messa in sicurezza nonché per il potenziamento delle attività e degli strumenti di controllo.

Siamo certi che, a differenza delle passate amministrazioni, l’impegno dell’attuale governo cittadino sarà indirizzato a risolvere i gravi problemi di viabilità e traffico che riguardano la nostra città con particolare attenzione ad attuare tutti quei provvedimenti ed interventi importantissimi per prevenire disagi alla circolazione, situazioni pericolose o incidenti che possono mettere a rischio la salute dei nostri concittadini.

Tale adempimento sarà la dimostrazione di un accresciuto senso civico teso a migliorare i servizi per i brindisini, sui quali, la Casa dei Moderati, non smetterà mai di porre l’attenzione e sottolinearne l’importanza.

CASA DEI MODERATI

Giampiero EPIFANI, Valentino MELE, Claudio NICCOLI