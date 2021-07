In arrivo un nuovo appuntamento per i più giovani con la rassegna del teatro per ragazzi realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con La Casina dei Ragazzi, Teatro Pubblico Pugliese e Casina Municipale. Domenica 11 luglio alle 18.30 alla Casina Municipale alla Selva di Fasano spazio a «Inti» con «La grande Foresta» (Inti), uno spettacolo di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, interpretato e costruito da Luigi D’Elia con la regia di Francesco Niccolini. In un piccolo paese senza nome un bambino cresce tra scuola, casa e un grande bosco. Il bambino va a scuola a piedi, corre, non vuole aspettare: vuole crescere e diventare un cacciatore, come suo nonno. Suo nonno invece gli impone la lentezza, la scoperta del bosco e delle sue regole, di un mondo che si sta estinguendo, ma che – per chi lo sa guardare con pazienza – è immensamente più bello di quello che stiamo costruendo. Nel bosco vicino, misterioso e pieno di vita, si nasconde un lupo, antico come una leggenda. Ma un giorno in paese arriva la paura, si perde l’innocenza e il bambino e il nonno devono mettersi sulle tracce del lupo. Qualcosa nel bosco, alla fine del tempo, nell’odore del lupo, aspetta tutti e tre. Lo spettacolo è per bambini dai 7 anni in su. Al termine della rappresentazione, prevista per le ore 20.00, chi lo desidera potrà seguire la finale degli Europei di Calcio 2020 trasmessa alla Casina Municipale.

Il giorno dopo, invece, i più grandi potranno godere della buona musica con «Books, rock and songs» lunedì 12 luglio alle 21 sempre alla Casina Municipale alla Selva (piazzale delle Leggende), organizzato dal Comune di Fasano in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, Bass Culture, Casina Municipale, I Presidi del libro e la Biblioteca di Fasano. L’appuntamento è con il live di Pietro Verna dedicato a Lucio Battisti e la presentazione del libro «Il nostro caro Lucio» (Hoepli) con l’autore Donato Zoppo. Dalla fine degli anni ’60 alla sua scomparsa nel 1998, Lucio Battisti ha rivoluzionato la canzone italiana: l’ha aperta alle più disparate influenze straniere, ha sperimentato ogni aspetto in progressiva solitudine, fino al silenzio. Con taglio coinvolgente, questo volume narra l’intera storia di Battisti, arricchita da interviste e testimonianze di chi ha conosciuto ed è stato vicino all’artista. Donato Zoppo racconta come la musica di Battisti e le parole di Mogol hanno accompagnato la vita privata degli italiani, diventando la colonna sonora dell’educazione sentimentale di un popolo. Questo volume esplora anche la fase ermetica in cui, attraverso i testi di Pasquale Panella, Battisti si è rivelato un artista inquieto, riservato e sfuggente.

Biglietti e informazioni

LA CASINA DEI RAGAZZI

spettacoli domenicali per famiglie con bambini

In collaborazione con Casina Municipale presso Sala Futuro

Orario Spettacoli 18.30

Costo del biglietto € 5.00

BOOKS, ROCK & SONGS

Eventi musicali live con presentazione di libri a cura de I Presidi del Libro di Fasano

In collaborazione con Bass Culture, Casina Municipale, I Presidi del Libro di Fasano e Biblioteca Comunale di Fasano

presso Piazzale delle Leggende

Orario 21.00

Biglietto unico euro 5.00

Botteghino

Il botteghino della Casina Municipale è aperto da lunedì 5 luglio con i seguenti orari:

Domeniche dalle 17.30 alle 19.00

Lunedì dalle 20.00 alle 21.30

Martedì, giovedì e sabato, dalle 19.30 alle 21.30.

Inoltre i biglietti sono in vendita online e nei punti vendita Vivaticket a partire dal 21 Giugno

Per informazioni e prenotazioni tel. 347 0391689

Infopoint Casina Municipale: 328 3242230

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese