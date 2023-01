Continuano le visite delle scolaresche alla mostra Durch den kamin. L’Arte per “mai più” di Uccio Biondi, a cura di Massimo Guastella, allestita nelle Sale Storiche del Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Mercoledì 1 Febbraio alle ore 10 sarà la volta di circa 200 studenti provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “Alessandro Massimo Cavallo” di Carovigno, che avranno modo di dialogare con l’autore e il curatore del progetto, e di confrontarsi con le storiche dell’arte Alessia Brescia e Rosanna Carrieri, dando vita ad un dibattito sul tema della Shoah.

Nella forte convinzione che l’arte sia significativa espressione della vita e che per sua natura sia fondamentale per riaccendere la memoria collettiva su argomenti dolorosi, il progetto dell’artista Uccio Biondi riprende un’importante riflessione della senatrice a vita Liliana Segre: “tutti i giorni sono i giorni della memoria”. Durch den kamin vuole quindi essere una riflessione concreta, realizzata per mezzo di video e sculture, affinché dalla tragedia del passato possano essere tratti riferimenti attuali, diventando a sua volta occasione di riflessione per le nuove generazioni.

L’iniziativa è promossa dalla Associazione Le Colonne, in collaborazione con il Comune di Carovigno e il Laboratorio TASC, Territorio, Arti Visive e Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università del Salento.

L’installazione sarà visitabile dal martedì alla domenica fino al 17 Marzo 2023.

