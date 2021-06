Nota del Consigliere regionale della Puglia, Maurizio Bruno Presidente del Comitato regionale Permanente Protezione Civile.

“La proposta di dichiarare il Castello Svevo di Oria ‘monumento di interesse eccezionale’ che ho presentato solo pochi giorni fa, allo scopo di renderlo nuovamente visitabile anche se privato, è già a Roma.

Ieri mattina ho ricevuto diverse telefonate dalla Segreteria generale del Ministero della Cultura in cerca di ulteriori informazioni. Segno del fatto che non solo la richiesta è giunta nelle sedi competenti, ma che lo stesso dicastero sta già lavorando sul punto e avremo una risposta, probabilmente, prima di quanto previsto.

Vorrei ringraziare per tutto questo l’assessore regionale alla Cultura Massimo Bray che ha preso particolarmente a cuore la mia proposta e ha provveduto personalmente ad assicurarsi che la stessa fosse presa in carico nella Capitale il prima possibile. E’ fondamentale non perdere altro tempo per il bene della comunità di Oria. Amministrazione comunale, Regione, Ministero, tutti dobbiamo lavorare assieme per restituire nella più ampia formula possibile il Castello Svevo alla città di Oria, al turismo, al mondo.

Strade diverse possono portare, se prese insieme, alla stessa auspicata soluzione, questo è tutto ciò che deve interessarci. Personalmente continuerò su questo fronte per ottenere il prima possibile dal Ministero una risposta chiara e definitiva sull’ ‘interesse eccezionale’ e aggiornerò, passo dopo passo, su tutte le tappe del procedimento”./comunicato