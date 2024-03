Prosegue il confronto tra la Asl Brindisi e l’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica teso a migliorare, in base alla disponibilità delle risorse fruibili allo scopo, l’offerta di servizi sanitari ai cittadini nel locale Presidio Territoriale di Assistenza.

Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo incontro al quale hanno preso parte il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, il consigliere comunale di Ceglie Messapica delegato alla Sanità, Cataldo Rodio, e il neo direttore del Distretto Sociosanitario di Francavilla Fontana, Gabriele Argentieri.

Durante i lavori sono state discusse le soluzioni per risolvere alcune criticità procedendo per step. La Asl ha già disposto l’integrazione delle ore di specialistica ambulatoriale per le branche di Geriatria nel Pta di Ceglie a partire dal 16 agosto 2024. Nelle prossime settimane, poi, saranno avviati gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali di Radiologia e sarà sostituita la lampada scialitica della sala operatoria del Day Service. Proseguirà, inoltre, la ricerca del personale medico necessario a coprire tutti i turni della postazione medicalizzata del 118.

Successivamente all’incontro, svoltosi nella sede della Direzione generale della Asl, è stato effettuato un sopralluogo nel cantiere del Centro Risvegli di Ceglie Messapica alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Ceglie, Angelo Palmisano, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori (scavo delle fondazioni e sistemazione della cabina elettrica).

Il confronto proseguirà, in un clima di proficua collaborazione, con ulteriori incontri che si terranno a cadenza mensile.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI