Da martedì primo aprile il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi offrirà a tutti i donatori che si presentano al Simt l’esame gratuito della vitamina D, che regola il metabolismo del calcio e riveste un ruolo molto importante nella calcificazione delle ossa.

“Ai donatori – spiega Antonella Miccoli, direttore del Trasfusionale – vengono regolarmente eseguiti gli esami previsti per legge, cioè emocromo, glicemia, azotemia, transaminasi, ferritina, accanto ai test delle epatiti e dell’Hiv. In più, una volta l’anno, ai maschi viene eseguito il Psa per la prevenzione del tumore alla prostata e a tutti l’elettroforesi delle proteine alla prima donazione dell’anno. Dal prossimo mese ai donatori che si presenteranno in sede verrà inserito un esame in più: il test della vitamina D, uno strumento di prevenzione per mantenere le ossa in salute. Proseguono, inoltre, le iniziative speciali del Centro trasfusionale: il 25 marzo si è tenuta a Fasano una donazione promossa dalla cooperativa Progresso Agricolo e dalla sezione Avis ‘Franco Zizzi’ che ha permesso al Centro di raccogliere ben 28 sacche di sangue”.

Per donare il sangue è richiesta un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni (fino a 70 può essere consentito previa valutazione clinica) e un peso superiore ai 50 chilogrammi.

Per informazioni: 0831 537 274 – Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino.

