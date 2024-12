Firmato un accordo di collaborazione per sensibilizzare sui diritti del lavoro e supportare i percorsi di integrazione nella provincia di

Brindisi

La CGIL di Brindisi e l’ARCI Comitato territoriale di Brindisi hanno firmato un importante protocollo d’intesa per promuovere i diritti

del lavoro e l’inclusione sociale sul territorio.

L’accordo è stato sottoscritto da Massimo Di Cesare, rappresentante legale della CGIL Camera del Lavoro Territoriale, e dall’avvocato

Vincenzo Catamo, rappresentante legale del Comitato Territoriale ARCI di Brindisi.

La collaborazione tra CGIL e ARCI si basa su valori condivisi di solidarietà, giustizia sociale e rispetto delle diversità. ARCI, presente con numerosi circoli in tutta la provincia e con 4 progetti SAI (ex Sprar) nei comuni di Cellino San Marco, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, si impegnerà a sostenere le iniziative promosse dalla CGIL attraverso la distribuzione di materiale informativo laddove richiesto, la traduzione di materiale informativo, la presenza di mediatori linguistici e la promozione e collaborazione nell’elaborazione di percorsi di sensibilizzazione.

La CGIL, da parte sua, garantirà accesso a percorsi lavoratoriali per i beneficiari dei progetti gestiti da ARCI, supporto alle iniziative promosse da ARCI Brindisi, collaborazione nell’organizzazione di attività e percorsi di formazione, oltre a supporto e collaborazione nell’organizzazione di attività sul territorio.

Questo accordo rappresenta un passo concreto verso una società più accogliente e giusta, dove il diritto al lavoro e alla dignità è garantito a tutti, senza discriminazioni. Entrambe le organizzazioni credono nella forza della conoscenza e della solidarietà come strumenti per rimuovere gli ostacoli sociali e costruire una comunità più inclusiva e partecipativa.

«Nella sede dell’ARCI di San Pietro Vernotico e del Progetto SAI del medesimo Comune – sottolinea il segretario generale della Camera del lavoro territoriale di Brindisi Massimo Di Cesare -, mi sono sentito subito a casa ed ho incontrato il futuro del nostro Paese.

Ragazzi tra i 16 e i 20 anni, con gli occhi pieni di curiosità e voglia di migliorare l’italiano ed integrarsi. È stata l’occasione per rinnovare e sottoscrivere il protocollo d’intesa con ARCI Comitato Territoriale di Brindisi, con il quale la CGIL di Brindisi si impegna a sostenere le iniziative promosse da ARCI, a supportare la collaborazione nell’organizzazione di eventi utili e ad attività dell’associazione. Con questo protocollo riconosciamo un ruolo straordinario a persone come Vincenzo Catamo, Marianna Melone, Marcello Ostuni, Vincenzo De Bonis e tutta la rete che è impegnata a costruire reti e rapporti umani per una società migliore, solidale e accogliente».

Massimo Di Cesare

Segretario Generale Cgil Brindisi