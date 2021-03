Prosegue con convinzione il percorso culturale tracciato dalla Taberna Libraria di Latiano, già pronta a proporre una nuova diretta on line, la terza dall’inizio dell’anno. Pretesto di questo ulteriore appuntamento con la conoscenza sarà l’importante e suggestiva celebrazione delle conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute dalla donna nell’ultimo secolo di storia.

Si intitolerà “Che sia sempre 8 marzo” e sarà quindi il prossimo evento live sulla pagina facebook del noto contenitore culturale latianese, un viaggio ideale attraverso la conoscenza di protagoniste e momenti storici che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna nella società moderna.

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, quindi, la Taberna Libraria ha organizzato per lunedì 8 marzo 2021 a partire dalle ore 19, una diretta streaming interamente dedicata alle donne che hanno lasciato qualcosa di straordinario all’umanità e contribuito al riscatto femminile.

L’ incontro culturale, che sarà condotto dal giornalista brindisino Nico Lorusso vedrà in collegamento il Presidente della Associazione Culturale “Taberna Teatrale”, Daniele Barletta, la mediatrice culturale Monia De Nitto, la bibliotecaria Margherita Rubino e il responsabile area eventi di Taberna Libraria Paolo Legrottaglie. A fare da corollario, il contributo artistico dello scrittore e regista Michele M. Camassa

La diretta facebook (facebook,com/taberna.librarialatiano) rientra nella rassegna “Cultura, Spettacolo e…”, promossa dalla Taberna Libraria in collaborazione con De Vivo Home Design, Summer Time – Animazione & Spettacolo e Media Partner il Gruppo Idea e rappresenta l’ennesimo impegno di una consolidata squadra di lavoro impegnata nella progettazione di momenti che rappresentino dei veri e propri acceleratori di energia positiva.

L’obiettivo del format proposto sarà quello di offrire un tributo alle donne per rinnovare con forza il riscatto della figura femminile in ogni contesto. Purtroppo nonostante i passi avanti fatti negli ultimi anni, molte di esse sono ancora vittime di atti di discriminazioni, abusi e violenze in ogni parte del mondo, anche in quei Paesi che hanno fatto grandi passi in avanti verso la parità di genere.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

per Taberna Libraria