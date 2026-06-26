Da oggi il dottor Giuseppe Manca, primario di Chirurgia generale dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi, conclude il servizio attivo.

Con il suo pensionamento si chiude un lungo percorso professionale che ha accompagnato la crescita della chirurgia brindisina, alla quale ha contribuito in modo determinante con la sua presenza costante, con il suo impegno e una visione capace di lasciare un segno concreto nello sviluppo organizzativo e clinico della disciplina.

Nel corso di circa 40 anni di attività tra ambito clinico, universitario e gestionale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, il dottor Manca ha maturato un’esperienza ampia e riconosciuta come chirurgo generale, con competenze consolidate in chirurgia d’urgenza, gastrointestinale, colorettale, oncologica ed endocrina, oltre che nelle tecniche laparoscopiche mini-invasive.

Dal 2009 ha diretto l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia generale del “Perrino” e, dal 2021, ha ricoperto anche la direzione del Dipartimento chirurgico e ricostruttivo della ASL Brindisi, oltre all’incarico ad interim nella gestione dell’Area emergenza-urgenza.

Nel corso della sua carriera ha eseguito circa 20.000 interventi chirurgici, tra attività programmate, urgenze e procedure di elevata complessità. Un percorso che ha accompagnato lo sviluppo della chirurgia bariatrica e il rafforzamento della chirurgia generale dell’ospedale “Perrino”, oggi punto di riferimento per l’intero territorio.

Accanto all’attività clinica ha sempre affiancato formazione, ricerca e responsabilità organizzative, contribuendo alla crescita di percorsi di chirurgia oncologica, traumatologica e di alta specializzazione.

Ha avviato e condotto a conclusione il progetto della telechirurgia nel nosocomio brindisino. Un progetto che, anche con il progredire della tecnologia, darà ulteriori, importanti sviluppi, nuove opportunità di cura per i pazienti e ulteriore lustro alla sanità locale.

“Oggi, per la sanità pubblica di Brindisi – dice il direttore generale Maurizio De Nuccio – si conclude un capitolo importante e si onora una carriera esemplare. A nome mio personale, della Direzione generale e di tutta la comunità aziendale, rivolgo a Giuseppe Manca il più sentito ringraziamento per il suo straordinario contributo.

In quasi quarant’anni di ininterrotta dedizione al servizio della comunità, il dottor Manca ha incarnato i valori più alti della professione medica. La sua lunga e prestigiosa carriera è stata costantemente caratterizzata da una professionalità fuori dal comune, unita a una profonda umanità e a una silenziosa ma instancabile abnegazione. Non è mai stata solo una questione di tecnica chirurgica, sebbene eccelsa, ma di capacità di ascolto, di empatia verso il paziente e di rigore morale. Grazie al suo lavoro silenzioso e competente, il nome e la reputazione della Chirurgia generale e della sanità pubblica brindisina sono cresciuti, affermandosi come punti di riferimento e di eccellenza.

Lasciare un segno così profondo, formando intere generazioni di chirurghi e guadagnandosi la stima incondizionata di colleghi e pazienti, è il più grande lascito che un professionista possa offrire. Giuseppe Manca può andare in pensione con la serenità di chi ha costruito un patrimonio di competenze e di valori che resterà nella nostra Asl.

A lui va la mia gratitudine più sincera, con l’augurio che questa nuova fase della sua vita possa essere ricca di soddisfazioni e di meritato riposo. Il suo esempio rimarrà per noi una guida e un punto di riferimento”.