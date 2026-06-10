“Apprendo dagli organi di stampa la notizia riguardante la decisione definitiva di LyondellBasell di dismettere lo stabilimento di Brindisi. È un fatto gravissimo, anche se non inatteso”. È la dichiarazione dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Brindisi, Giuseppe De Maria. “La crisi della chimica nel nostro territorio sembra profonda e irreversibile – ha osservato – ed è per questo che richiediamo formalmente un intervento a livello nazionale, per evitare che Brindisi venga sacrificata per salvaguardare stabilimenti situati nel nord Italia. La città ha bisogno di mobilitazione su ogni livello – ha concluso – a tutela dei lavoratori e dell’economia del nostro territorio”.