“Ciccio Riccio è, dalla nascita, la “radio degli ascoltatori”, con un format sempre molto friendly e diretto ,con ampi spazi lasciati alla musica alle richieste ed ai messaggi degli ascoltatori che poi non sono semplici messaggi di saluto: sono condivisioni quotidiane delle proprie vite, dei ricordi…

Anche e soprattutto durante il periodo dei vari lookdown,CiccioRiccio ha lasciato una finestra aperta sul mondo e sulla speranza anche in un momento in cui tutto sembrava buio e senza via d’uscita. Ha preferito accendere una luce di speranza, eliminando o riducendo al minimo quella informazione che induceva ad avere paura, la coltivava, persino.

Il nostro motto e la nostra mission ha preso sempre più forma in uno dei nostri slogan preferiti: Ciccio Riccio da oltre 38 anni in prima linea per sostenere il buon umore. E questo compito, nonostante il periodo di grande crisi economica che ha colpito in maniera importante anche il nostro settore, il pubblico lo ha recepito e apprezzato premiándolo con un ascolto ancora più fidelizzato. Noi siamo gli amici che accompagnano le giornate ed i momenti di vita dei nostri ascoltatori che ci seguono con affetto giorno e notte, con la stessa intensità da quasi 40 anni. Forse non tutti sanno che Ciccio Riccio è un’eccellenza del territorio conosciuta negli ambienti musicali e pubblicitari in tutta Italia e che in molti la ascoltano in tutto il mondo grazie alle app e i vari devices.

Ci commuove la testimonianza, non unica, di un nostro ascoltatore grato per essergli stati vicini in momenti difficili della propria vita quando sostiene che Ciccio Riccio rappresenta il territorio come le Colonne romane o come il Monumento al Marinaio d’Italia.

Un sentito grazie a tutti i nostri ascoltatori che sono la vera prima ragione della nostra grande sfida:continuare con il loro sostegno e le sole nostre forze a far sentire forte la nostra voce tra i giganti della radiofonia italiana. Perché seppur “locali” abbiamo aspirazioni da coltivare, obiettivi sempre più concreti da raggiungere. Siamo una realtà, premiata da un aumento del 52,44% nel quarto d’ora medio (dati annuali TER 2021), Ciccio Riccio prima in Italia per incremento degli ascoltatori nel quarto d’ora medio, tra le 25 radio più ascoltate, una delle prime emittenti locali d’Italia.

E non sono solo numeri: sappiamo che sono voci, speranze, vite che si incontrano, quotidianamente. Quindi grazie a tutti e a ognuno indistintamente: ascoltatori, inserzionisti, artisti e chi si fa squadra con noi che non ci stanchiamo di seminare buonumore”-

Mino Molfetta

Editore CICCIO RICCIO