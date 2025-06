Appuntamento di “Cinema Addiction” sul tema “Novecento, auf wiedersehen” a cura di Apulia Film Commission propone domani, giovedì 26 alle 21, la proiezione del film “L’odore della notte” di Claudio Caligari, con protagonista Valerio Mastandrea, e con Marco Giallini, Giorgio Tirabassi ed Emanuel Bevilacqua. La pellicola sarà proiettata in contemporanea a Bari (Multicinema Galleria), Lecce (Cineporto), Foggia (Laltrocinema Cicolella in collaborazione con il Comune di Foggia), Taranto (Spazioporto) e Brindisi (Arena Eden).

Il film, che si ispira al romanzo-verità del giornalista Dido Sacchettoni “Le notti di arancia meccanica”, è ambientato a Roma tra il 1979 e il 1983. Un giovane borgataro, Remo Guerra, è poliziotto di giorno e di notte capo riconosciuto di una banda che toglie ai ricchi romani, con violenza e minacce, in nome di un riscatto sociale altrimenti irraggiungibile. La sua “anima proletaria”, non paga dell’autorità conferitagli dal ruolo di tutore della legge, si ribella nel solo modo datogli dall’appartenenza al mondo delle borgate, ossia rubando. Nel vano tentativo di cambiare strada, con i suoi complici, aprirà un bar in periferia, ma anche questo episodio si rivelerà marginale, poiché egli sembra affidare il proprio destino alla sua definitiva cattura.

Ufficio Stampa

Fondazione Apulia Film Commission