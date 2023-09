Dopo il successo delle ultime due edizioni, torna la rassegna gratuita «Cinema nelle Piazze», organizzata e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Fasano, in collaborazione con Cinema Teatro Kennedy.

Saranno cinque gli appuntamenti gratuiti del cinema itinerante all’aperto che faranno tappa nelle piazze del Comune.

«Il cinema in piazza – spiega l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – rappresenta da sempre un bell’appuntamento con i cittadini che seguono questo progetto con grande attesa, interesse e partecipazione. Negli anni abbiamo visto nelle piazze nonni, bambini, ragazzi tutti insieme e questo ci rende molto felici perché, come sappiamo, in primo luogo il cinema è aggregazione! Trovo questa iniziativa sotto molto aspetti quasi poetica forse un po’ “d’altri tempi ” ma sempre attuale e affascinante. Vorrei ringraziare due persone in particolare i consiglieri Donato Marino e Oronzo Rubino per la collaborazione ed il supporto concreto alla realizzazione della rassegna “cinema in piazza”. Senza il loro fattivo supporto non sarei riuscita a realizzare la rassegna di quest’anno. Auguro buon cinema a tutti con l’auspicio che si continui a sostenere i buoni film ed il comparto cinema in generale».

Si inizia il lunedì 18 settembre in piazza XX Settembre a Pezze di Greco con il film «Non Così Vicino» con tom Hanks per la regia di Marc Forster. Un film che narra la vita di un uomo viene stravolta da un’inaspettata amicizia con i vicini di casa.

Martedì 19 settembre si persegue nella rassegna spostandosi nel Piazzale del Santuario a Pozzo Faceto dove sarà proiettato il film «Mixed by Erry», pellicola diretta da Sydney Sibilia, che narra (tratto da una storia vera) le vicende di Enrico Frattasio, detto Erry, che negli anni ottanta creò un’impresa, ed un impero, grazie alle musicassette contraffatte vendute in tutta Italia e successivamente anche a livello internazionale.

Il terzo appuntamento di Cinema nelle Piazze si terrà al campetto di via Diaz a Speziale il 20 settembre, e vedrà la proiezione di «Laggiù qualcuno mi ama» docufilm di Mario Martone che in occasione del 70° anniversario della nascita dell’indimenticabile Massimo Troisi, ne racconta il mito e la genialità tramite materiali inediti.

Giovedì 21 settembre in Piazza della Libertà a Montalbano si riderà con «Il Grande Giorno» undicesima opera corale di Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Massimo Venier, che tratta il tema del matrimonio, con una commedia divertente, mai sguaiata, con momenti di grande tenerezza e istanti di breve malinconia. il trio si conferma in grande forma.

La rassegna si chiude venerdì 22 settembre nella rinata Piazza Mercato Vecchio di Fasano con la pellicola «Grazie Ragazzi» il film di Riccardo Milani con Antonio Albanese, che racconta la storia di un attore che accetta malvolentieri di curare la regia di uno spettacolo di un laboratorio teatrale di un gruppo di carcerati e finirà per dare un nuovo senso a una vita piena di delusioni.

«Il cinema in piazza ci dà l’occasione di continuare a vivere i luoghi più belli della nostra città in continuità con la stagione estiva dei grandi eventi che abbiamo messo in campo anche quest’anno. – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Si tratta di una rassegna a cui questo territorio tiene moltissimo, per questo voglio ringraziare l’Assessore alla Cultura Cinzia Caroli e gli Uffici comunali che hanno scelto accuratamente i film da proporre. Valorizzeremo così anche l’inizio della stagione autunnale che è uno dei periodi più belli e più frequentati del nostro territorio: una rassegna, quindi, non solo dedicata ai cittadini ma anche a tutti i viaggiatori che hanno scelto Fasano».

Tutti gli spettacoli della rassegna «Cinema nelle Piazze», avranno inizio alle ore 21:00 e sono completamente gratuiti.



Ufficio Stampa Comune di Fasano