opo il successo delle ultime tre edizioni, torna la rassegna gratuita «Cinema sotto le stelle», organizzata e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Fasano, in collaborazione con Cinema Teatro Kennedy.

Saranno sei gli appuntamenti gratuiti del cinema itinerante all’aperto che faranno tappa nelle piazze del Comune.

«Torna un appuntamento molto gradito in città: una rassegna cinematografica di grande valore culturale assolutamente gratuita e accessibile a tutti – spiega l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – Quest’anno per problemi logistico-organizzativi la rassegna è partita due settimane dopo rispetto all’anno scorso, ma abbiamo fatto di tutto per garantire comunque queste serate dedicate al buon cinema in piazza. Le pellicole scelte sono tutte italiane, si tratta di film di grande successo. I temi sono molto complessi e tuttavia trattati con grande delicatezza: si parlerà di inclusione, di olocausto, di omosessualità, della questione ambientale, sarà trattato il tema della scuola e quello dell’amicizia e dell’amore. Il cinema ha un grande potere: quello di consentirci di guardarci dentro ed inoltre ci aiuta a leggere con senso critico e consapevolezza la realtà che ci circonda.

Ringrazio Paola Buongiorno del cinema Kennedy per la consueta collaborazione e per i preziosi feedback sulle pellicole selezionate e ringrazio sin da ora il pubblico che sempre risponde in maniera entusiasta e costante a queste proposte.».

Si inizia mercoledì 2 ottobre in Piazza della Libertà a Montalbano con il successo co-scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi C’è ancora domani. La rassegna si sposta in Piazza XX Settembre a Pezze di Greco giovedì 3 ottobre con Romeo è Giulietta, un film del 2024 diretto da Giovanni Veronesi, seguito sabato 5 da L’ultima volta che siamo stati bambini diretto da Claudio Bisio, al suo esordio alla regia.

La rassegna si conclude con le tre date di Fasano, in Piazza Mercato Vecchio: mercoledì 9 ottobre il film Un mondo a parte scritto e diretto da Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Antonio Albanese; giovedì 10 ottobre sarà la volta di Zamora, diretto e interpretato da Neri Marcorè, per chiudere venerdì 11 ottobre con Palazzina Laf il film di Michele Riondino con Elio Germano, vincitore del David di Donatello per il migliore attore protagonista.

Tutti gli spettacoli della rassegna «Cinema sotto le stelle» avranno inizio alle ore 20:30 e sono completamente gratuiti.