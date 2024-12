Mentre la città continua a vestirsi a festa – procede l’installazione di luminarie e addobbi – stamattina l’Amministrazione comunale di Mesagne ha presentato il cartellone con le iniziative che allieteranno il periodo di Natale di mesagnesi e visitatori a partire dai prossimi giorni.

I mercatini di Natale e la pista di ghiaccio, in Villa comunale a partire da sabato 7 dicembre, faranno da cornice agli eventi di musica, sapori, e ancora teatro, arte, danza organizzati per divertire i grandi e stupire i bambini. «Sono circa cinquanta le iniziative in programma, nell’occasione le piazze si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto con musica e spettacoli che avvolgeranno i cittadini e i visitatori in un’atmosfera magica», ha spiegato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. «Tanti gli appuntamenti a teatro e non mancheranno quelli dedicati al gusto, mentre ricordiamo che il Castello continuerà ad ospitare la meravigliosa mostra dedicata ai grandi dell’arte italiana fino al prossimo 7 gennaio», ha aggiunto Marco Calò, consigliere comunale con delega alla cultura e al turismo, soffermandosi sul lavoro di squadra – politico e degli uffici – che ha permesso la definizione dell’articolata proposta natalizia.

Intorno ai presepi, che torneranno con un suggestivo tour a seguito del concorso a premi organizzato con il nome di “Presepi nel cuore”, le novità sono diverse e basterà scorrere la locandina realizzata e diffusa dal Comune per cercare gli appuntamenti che più interessano. «Mesagne si prepara a vivere un Natale 2024 trasformandosi in un vero e proprio scenario natalizio di luci, suoni e colori, pensato per accogliere abitanti e turisti in un clima di festa che unisce tradizione e comunità», è stato il commento del direttore artistico della città di Mesagne, Maurizio Piro.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi stamattina presso palazzo dei Celestini, l’assessore alle attività produttive Omar Ture ha rinnovato l’invito a commercianti e artigiani interessati a partecipare al concorso a premi “Mesagne addobba il Natale”, attivo fino al prossimo 13 dicembre (l’avviso e l’allegato per inoltrare la domande sono disponibili sul sito istituzionale città di Mesagne), e ha ricordato gli appuntamenti con i mercatini del mese di dicembre in piazzale De Gasperi. All’incontro hanno partecipato i referenti delle cooperative “Rinascita” e “Oasi”, dei progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione “ordinari” e “minori”, che hanno patrocinato il cartellone natalizio, sostenendo in particolare la realizzazione di alcune iniziative contenute nel ricco programma.

Il cartellone è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente e dalle prossime ore potrà essere consultato anche nel formato cartaceo.