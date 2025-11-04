Con i Cinque Grappoli Bibenda 2026, il Susumaniello “SUSÙ” entra tra i Vini Eccellenti d’Italia della Fondazione Italiana Sommelier.

Il risultato conferma il valore del Susumaniello, vitigno autoctono della tradizione brindisina, oggi protagonista di una rinnovata attenzione grazie alla sua capacità di esprimere vini di carattere, equilibrio e identità. La menzione di Bibenda riconosce l’impegno di chi ha creduto in questo vitigno, contribuendo alla sua valorizzazione nel panorama enologico nazionale.

“I 5 Grappoli Bibenda 2026 al nostro Susumaniello ci ricordano che la semplicità può essere eccellenza. Grazie a chi ci accompagna in questo viaggio.”

Il SUSÙ è un vino che interpreta il territorio di Brindisi con stile contemporaneo e rispetto per le origini. Il riconoscimento di Bibenda sottolinea il valore del Susumaniello come simbolo del territorio brindisino, espressione autentica di una viticoltura che conferma la valenza dei propri caratteri identitari. Per Cantine Risveglio, realtà storica di Brindisi, questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione dei vitigni locali e nel racconto del territorio attraverso il vino