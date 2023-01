Dal prossimo 30 Gennaio, ci sarà la possibilità di vedere dal vivo cos’è e dove opera il Teatro Circo TenRock a Brindisi in uno spazio denominato “La Fabbrica del Farò” gestito dalla Cooperativa sociale Il Faro, da sempre impegnata nell’accoglienza di donne in difficoltà con minori a carico, e che congiuntamente ad altre realtà del territorio, mira a contribuire allo sviluppo di opportunità culturali, ludiche, ricreative e artistiche. Difatti in questo luogo di comunità sorge la tenda da circo TenRock nella quale, durante tutta la settimana, saranno offerte una serie di opportunità per provare gratuitamente i laboratori di arti circensi aperti a differenti fasce di età. Si potranno quindi sperimentare diverse discipline, tra le quali: tessuto e trapezio aereo, trampoli e sfera, monociclo, giocoleria, equilibrismo. I laboratori saranno dedicati sopratutto ai giovani ma anche alle famiglie.

“Una delle novità più affascinanti del nostro luogo – spiega Gabriele Cagnazzo – direttore artistico dello spazio TenRock, sarà l’attività “Famiglie in Gioco” che ha l’obiettivo di innescare nuovi impulsi all’interno della famiglia, con la riscoperta del gioco in un luogo protetto e confortevole. Aspettiamo quindi tutte le mamme, i papà, gli zii ed i nonni, tutti i Sabato mattina a partire dalle ore 10.30 per vivere tutti insieme una nuova opportunità dove la regola principale del gioco è il sorriso e la spensieratezza.”

Da quest’anno rivolgiamo l’attenzione anche al mondo dell’infanzia, con la propedeutica del gioco-circo dai 12 ai 36 mesi , e quelle di circo-motricità rivolti ai bambine e bambine, ragazzi e ragazze con B.E.S (Bisogni Educativi Speciali) dai 7 ai 13 anni – spiega Katia Librale – educatrice d’infanzia e pedagogista della Cooperativa TenRock. Attraverso una serie di attività mirate e graduate, l’obiettivo sarà quello di potenziare i punti di forza sia dell’area motoria come l’armonia dei movimenti e della tonicità in presenza di ipotono e di ipertono, ma anche nello sviluppo di specifiche abilità prassiche, come la coordinazione generale, la coordinazione segmentaria e oculo-manuale, l’equilibrio, la lateralizzazione, la discriminazione dello spazio, del tempo e dello spazio-tempo, come strumento di prevenzione e trattamento nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, dell’attenzione ed iperattività.”

Lo spazio Tendone sarà aperto tutti i pomeriggi a partire dal 30 Gennaio fino al 4 Febbraio presso “La Fabbrica del Farò di Contrada Marmorelle Brindisi-San Vito dei N. (200mt dopo la caserma San Marco).

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.tenrock.it

E-mail: tenrocksegreteria@gmail.com