La segreteria della Cisl Fp di Taranto Brindisi, a seguito dell’incidente che ha visto coinvolto un equipaggio del 118 della postazione di Cisternino (Br), con un comunicato stampa mostra vicinanza e avanza delle riflessioni.

“La Cisl Fp è vicina ai colleghi, come alle rispettive famiglie, coinvolti nel grave incidente di ieri e augura loro pronta guarigione. Si coglie l’occasione per esprimere vicinanza e gratitudine a tutto il personale del Servizio 118 che opera sulle ambulanze e sulle auto mediche. Questo personale lavora in condizioni spesso complicate, affronta continuamente rischi per la propria incolumità fisica e infatti sono tanti gli incidenti/infortuni che si registrano periodicamente, anche se, fortunatamente, non tutti salgono agli onori della cronaca.

Quello che oggi più che mai deve far riflettere, è che questi lavoratori, sebbene così esposti, non hanno alcun riconoscimento relativamente ai rischi e alla professionalità messa in campo e questo è ingiusto!

Sul tema, come peraltro su altre questioni ancora aperte, la CISL FP chiede alla Società Sanitaservice ASL BR di aprire urgentemente un tavolo di confronto”.

Ufficio Stampa CISL