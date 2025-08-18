Due strutture comunali di Cisternino sono state oggi bersaglio di atti vandalici. Lo rende noto il sindaco Lorenzo Perrini, che ha sporto formale denuncia contro ignoti.

I danni hanno colpito il Contenitore Culturale/Palestra della frazione di Casalini e i bagni pubblici del parcheggio di Via Clarizia. In entrambi i casi sono stati utilizzati sassi per rompere le finestre, causando danni anche ad altre parti interne.

“La Polizia Locale, per quanto possibile, sta monitorando la situazione per prevenire altri episodi simili, ma non può essere ovunque e a tutte le ore”, sottolinea il sindaco.

Perrini invita i cittadini alla collaborazione, evidenziando come azioni del genere “denotano assoluta mancanza di rispetto e cura della cosa pubblica” e ribadendo l’importanza di diffondere la cultura della legalità e del rispetto dei beni comuni.

“Mi auguro che si possa arrivare a individuare i responsabili, anche se immagino non sarà semplice”, conclude il primo cittadino.