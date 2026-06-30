Saranno Francesco Pannofino e Rocco Papaleo i due superospiti della 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” di Cisternino. Dal 16 al 19 luglio nel borgo più bello d’Italia, il Festival tornerà a stupire adulti e bambini con quattro giorni dedicati alla magia e, chiaramente, alla musica. Un fine settimana reso possibile dall’impegno dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS e grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cisternino, di Intesa Sanpaolo, main partner dell’evento, e di tutti gli sponsor.

Il programma è stato presentato ieri sera nel corso della conferenza stampa presso la Pineta comunale di Cisternino dal Presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS, Claudio Siliberti, e dal Direttore artistico del Festival, M° Donato Semeraro, e si aprirà giovedì 16 luglio alle ore 21:00 con il concerto prologo a cura della Junior Band AMC e dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino. Quest’ultima eseguirà “Il Giro del mondo in 80 giorni” con la presenza dei ballerini professionisti Alessio Sautto e Arianna Soleti, cistranese ormai impegnata con la danza in tutto il mondo, oltre alla voce narrante dell’attore Giuseppe Ciciriello.

Ad aprire la kermesse, prima dello spettacolo di giovedì sera, saranno i Plumis Albis, musici de La scamiciata fasanese che, rinnovando la partnership avviata lo scorso anno e consolidando una collaborazione che rafforza il legame con il territorio, stupiranno il pubblico del Festival con la rievocazione storica recentemente rappresentata alla festa patronale di Fasano, alla quale anche l’Orchestra cistranese ha partecipato lo scorso 19 giugno.

Si proseguirà venerdì 17 luglio con l’opening cerimony alle ore 21:00. La classica parata lungo via San Quirico vedrà protagoniste otto bande e majorettes da Italia ed Europa, accolte dal Sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini. Ad animare la parata inaugurale saranno i padroni di casa dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”, la Banda Musicale Ittirese (da Ittiri, Sardegna), i Randelijk Onverantwoord (da Voorschoten, Paesi Bassi), le Mölndal Drill e Göteborg DrumKorpen (da Mölndal e Göteborg, Svezia), l’Associazione bandistica “XX Giugno 1950” (da Fondachelli-Fantina, Sicilia), la Banda de Música da Sociedade Filarmonica Vizelense (da Vizela, Portogallo), il Corpo bandistico cittadino di Polverigi (da Polverigi, Marche) e la Banda di Minnie e Topolino.

Dopo la sfilata il noto doppiatore Francesco Pannofino calcherà il palco con lo spettacolo “Pinocchio, storia di un burattino” in piazza Garibaldi, uno show che intreccia la magia del racconto al linguaggio universale della musica, eseguita dall’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino, per incantare grandi e piccini.

Sabato 18 luglio, invece, spazio alla musica internazionale con il concertone delle bande ospiti dalle ore 20:30 in piazza Garibaldi.

Gran finale domenica 19 luglio alle ore 20:30 per le vie del Centro Storico di Cisternino con la street parade degli ospiti internazionali e, sul palco di piazza Garibaldi, lo show di Rocco Papaleo, “Perdere tempo mi viene facile”. L’unico bis fuori dai teatri di uno spettacolo in cui comicità, poesia, racconto e musica si intrecciano e coesistono in un equilibrio naturale. La musica sarà accompagnatrice di ogni passaggio scenico, diventando presenza narrativa, atmosfera e dialogo continuo con la parola. Papaleo sarà accompagnato sul palco da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso, Davide Saverese alla batteria e Francesco Accardo alla chitarra, per concludere “in compagnia” di un organico ridotto della locale Orchestra di Fiati.

Un programma che mette al centro la musica: il fil rouge di quattro giorni ormai sempre più centrali nell’estate di Cisternino.

Quest’anno, per onorare i 28 anni di Festival, la kermesse si è dotata anche di un nuovo logo ideato da Riccardo Bertini e Giuseppe Cirignola insieme a tutto il visual incentrato sui rosoni che caratterizza questa edizione.

Il logo, insieme al programma, è stato presentato nel dettaglio ieri sera in una conferenza che ha visto anche la partecipazione dell’Assessore regionale alla Salute e al Benessere Donato Pentassuglia, del Sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, dell’Assessora alla Cultura Annalisa Canzio e del Direttore commerciale Imprese della Direzione Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo (main partner dell’evento) Vincenzo De Marino.

Le dichiarazioni

“La ricchezza di questa edizione è merito di un lavoro fatto nel tempo da tutta l’Associazione. Ogni anno ricordiamo l’impegno educativo, costante nel corso dei 12 mesi, ma che nel Festival si propone di raggiungere un traguardo profondo: educare il pubblico alla buona musica. Quest’anno ci rivolgiamo in particolare alle famiglie e sono certo che i nostri ragazzi, le bande ospiti ed i superospiti sapranno stupire tutti. Vorrei ringraziare profondamente tutti i volontari dell’Associazione che permettono alla kermesse di svolgersi nel migliore dei modi, i partner: l’Amministrazione Comunale, Intesa Sanpaolo e tutti gli sponsor che ci onorano con il loro sostegno. Senza di loro questa magia non potrebbe ripetersi ogni anno. E vi aspettiamo a luglio per riviverla insieme” Claudio Siliberti, Presidente dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS.

“La musica è un linguaggio democratico per vocazione naturale. Appartiene a tutte le età, a tutti i popoli. E questo nel Festival Internazionali Bande Musicali ‘Valle d’Itria’ è sempre emerso ma sono certo che quest’anno verrà fuori con ancora più preponderanza. In tempi in cui sognare mondi diversi è difficile abbiamo voluto ricominciare dalla musica per famiglie. Dalle fiabe, che hanno insegnato a tutti noi da bambini a sognare, che saranno protagoniste della serata di venerdì 17 nella parata e nello spettacolo di Francesco Pannofino; per tornare ad incontrarsi con la parola nello spettacolo di domenica sera con Rocco Papaleo. Sabato nel concertone trionferà l’internazionalità della musica che non conosce discriminazioni di popoli e culture e che domenica prenderà idealmente possesso del centro storico nella street parade conclusiva con le bande ospiti da tutta Europa. Grandi protagonisti anche i nostri giovani che ogni anno danno il meglio di sé. Sarà una grande festa ricca di significato. Noi daremo il massimo, il resto lo farà la musica” M° Donato Semeraro, direttore artistico Festival Internazionale Bande Musicali “Valle D’Itria”.

“Il Festival delle Bande Musicali ‘Valle d’Itria’ taglia il traguardo delle ventotto edizioni e si conferma un pilastro dell’estate di Cisternino, capace di portare la grande musica tra la gente e di trasformare le nostre piazze in un palcoscenico all’aperto, senza barriere tra artisti e pubblico. Un risultato possibile solo grazie alla competenza e alla passione degli organizzatori, che lavorano tutto l’anno per garantire l’altissimo livello e la complessità logistica di questo grande evento. Per la nostra comunità, accogliere musicisti provenienti da ogni parte del mondo non è solo un motivo di orgoglio, ma l’occasione per un profondo scambio umano e culturale. Attraverso il linguaggio universale della musica, il nostro borgo rinnova la sua storica vocazione all’ospitalità, mostrandosi ancora una volta come un luogo di dialogo, di incontro e di festa condivisa” Lorenzo Perrini, Sindaco di Cisternino.

“La Regione ha fatto una legge sulle bande musicali e sulla cultura della musica. Siamo vicini ai nostri Comuni, a Cisternino e a questo Festival che è un’opportunità di rendere storico un percorso che, seppur lungo 28 anni, si proietta nel futuro. Una dimostrazione è l’aver accolto giovani originari della Puglia che hanno studiato fuori e che possono portare innovazione alla banda e alla storia della nostra Valle d’Itria” ha dichiarato Donato Pentassuglia, Assessore alla Salute e al Benessere della Regione Puglia.

“La Puglia, regione in cui siamo il Gruppo bancario di riferimento per le famiglie e le imprese, può creare ulteriore valore aggiunto attraverso l’integrazione di un’offerta ricettiva sostenibile con le numerose realtà culturali, artistiche, naturalistiche ed

enogastronomiche.

E in questa ottica si inserisce il nostro supporto a iniziative culturali e artistiche come il Festival Internazionale Bande Musicali, che mantiene viva una tradizione locale d’eccellenza e, allo stesso tempo, rafforza il legame tra i tanti giovani che prenderanno parte alla manifestazione e la Valle d’Itria. Una testimonianza ulteriore, dunque, di quanto Intesa Sanpaolo con la rete della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese tenga ad investire nel settore turistico e nelle filiere complementari di questa area e del

Mezzogiorno in generale” spiega Alessandra Modenese, Direttrice Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo.

Gli ospiti

Junior Band AMC

La Junior Band dell’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS ha mosso i suoi primi passi ad aprile 2024 e vede protagonisti oltre 50 ragazzi del territorio, coinvolti in un nuovo percorso associativo reso possibile grazie al progetto “Giochiamo si… ma con la musica”, finanziato dalla Regione Puglia con l’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 e patrocinato dal Comune di Cisternino, che mira a ridurre le dipendenze da dispositivi elettronici come smartphone e pc, offrendo ai ragazzi la possibilità di svolgere un’attività sana e ricreativa come la musica d’insieme.

Con una certa emozione e con l’orgoglio di vederli così numerosi e partecipi, saranno nuovamente loro ad aprire questa edizione del Festival.

Redelijk Onverantwoord

Redelijk Onverantwoord, la brass band più divertente ed entusiasta di Voorschoten, nei Paesi Bassi, è stata fondata il 18 febbraio 2014 e, da allora, ha conquistato una popolarità sempre crescente in tutto il Paese.

Attualmente la band conta su 18 giovani musicisti che hanno avuto il piacere di esibirsi in numerose feste, eventi e festival, attraendo il pubblico a ballare e cantare insieme a loro.

Grazie a questo coinvolgimento attivo degli spettatori, ne viene fuori un’esperienza che difficilmente si dimentica, merito di un repertorio che riesce a conquistare un pubblico ampio e diversificato.

Agli esordi, nel 2014, hanno subito ottenuto il secondo premio nella “Leutklasse”, categoria intrattenimento, al Campionato Olandese di Leidschendam. Nel 2017 si sono classificati terzi al festival musicale di Tiel e secondi al Jeroen Bosch Festival.

Nel 2018 hanno quindi trionfato nel Campionato Nazionale Olandese di Groenlo e nel 2022 al Floating Ice Festival di Leida.

Valanga di successi, invece, lo scorso anno: secondi allo Hulster Dweildag, vincitori con premio della critica al campionato nazionale di Voorthuizen, terzi con premio della critica allo Sneeker Dweildag.

Il 2025 coincide anche con la pubblicazione del loro primo album, “Green Light”, e del loro primo singolo, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”.

Associazione Bandistica “XX Giugno 1950” di Fondachelli Fantina (ME)

Il gruppo bandistico giovanile nasce nel 1974, formato da ragazzi giovanissimi ma dotati di grande talento ed entusiasmo. A guidarli furono Sebastiano Galòfaro (Don Jano) e Bernardo Fiumara, provenienti dalla vecchia banda, affiancati da Salvatore Scuderi. L’idea di dare vita a un nuovo complesso musicale partì da Padre Alizzi. Dopo un anno di intenso studio e impegno, il 13 giugno 1974 avvenne il debutto dell’Associazione Giovanile, in occasione della solennità di Sant’Antonino.

Nel tempo la banda si è consolidata come importante punto di riferimento culturale per la comunità. Il maestro Nastasi ne curò la direzione per circa i primi vent’anni; successivamente la guida passò a professionisti locali. Dal 1998 la direzione è affidata al maestro Salvatore Ferrara, diplomato in clarinetto presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Tra le manifestazioni a cui la banda ha preso parte si ricordano l’esibizione allo stadio “Celeste” di Messina nel 1983, in occasione della promozione del Messina Calcio, quelle di Canicattini Bagni, Valverde, Aci Bonaccorsi, Villafranca, Aci Catena, Nicolosi, Roma e il parco divertimenti di Mirabilandia. Nei primi anni 2000 ha inoltre partecipato all’11° Festival delle Bande di Sanremo, manifestazione internazionale con la presenza di bande locali, gruppi stranieri provenienti da Germania, Francia e Svizzera e numerosi complessi bandistici nazionali.

Nel 2009 l’associazione ha partecipato al Festival della Musica di Messina e al XV Concorso Bandistico “Città di Cascina”, classificandosi al secondo posto.

Nel 2011 ha partecipato al Concorso Bandistico “Città di Monterosi” e al raduno bandistico della città di Castroreale; nello stesso anno ha inoltre promosso nel proprio paese un raduno bandistico con la partecipazione di diverse bande del circondario.

Nel 2025, in occasione del 50° anniversario della banda, l’associazione ha organizzato una serie di eventi celebrativi: un raduno bandistico con l’esibizione di altre due bande, la serata “Notte d’Oro”, durante la quale si sono esibiti ensemble formati da componenti della banda, e la giornata conclusiva del 10 agosto con un concerto finale che ha visto la partecipazione del Coro “Overture” di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dal M° Giovanni Mirabile, e del M° Santino Torre, primo flicorno sopranino concertista presso la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri.

Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” – Cisternino

L’Orchestra di Fiati di Cisternino, intitolata alla memoria dello storico presidente Vitino Zizzi, è nata nel 1994 con l’obiettivo primario di divulgare tra i giovani la passione per la musica e, nel contempo, offrire momenti di aggregazione e scambi culturali.

A guidarli dalla sua fondazione è il M° Donato Semeraro, direttore, compositore e arrangiatore che figura tra gli autori di spicco della casa editrice Scomegna di Torino e di altre edizioni musicali.

Attualmente è titolare della cattedra di corno presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.In questi anni di attività, l’Orchestra ha tenuto concerti e partecipazioni a festival di livello nazionale ed internazionale, ottenendo importanti riconoscimenti.

Oltre alle svariate tournèe in Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Francia, Grecia, Lituania, Bulgaria, Spagna e Tunisia, tra le esibizioni più significative spiccano quelle a Castel Gandolfo per il Papa Giovanni Paolo II, al Concorso per Bande a Venturina (LI) classificandosi al 2° posto, in Polonia al XIV Concorso Internazionale “Zlota Lira” di Rybnik ottenendo il Premio della Critica per la migliore esecuzione del brano d’obbligo, a Lourdes e in Terra Santa, a Sotto il Monte (BG) per il concerto ufficiale dei festeggiamenti per i 50 anni dall’elezione a Papa di Giovanni XXIII e nuovamente al XVI Concorso Internazionale “Zlota Lira” di Rybnik (Polonia), dove, in competizione con 10 bande finaliste provenienti da ogni parte d’Europa, l’Orchestra di Cisternino è risultata terza classificata e il M° Semeraro miglior direttore della kermesse. Nel 2014 ha vinto il 1° premio al Concorso “Bande Sonore” di Montemesola (TA), primo ed unico contest musicale finalizzato a riconoscere la banda più innovativa di Puglia. Nell’estate 2024 è stata selezionata come banda pugliese per accompagnare Max Pezzali nella tappa barese della sua tournée “Max Forever”.

Banda de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense

La Banda della Sociedade Filarmonica Vizelense, complesso di maggiore rappresentatività dell’Accademia cittadina, è adatta a qualsiasi tipo di evento musicale, da quello religioso a quello popolare, presentandosi nelle numerose esibizioni ad un livello considerato dal proprio pubblico molto alto.

Con qualità sempre crescente, ha superato tutte le aspettative create nel corso di molti anni, ottenendo grandi successi sia nel proprio Paese che all’estero.

Ha al suo attivo tre lavori discografici editi, dedicati al grande compositore vizelense Joaquim da Costa Chicoria: “Chicoria”, “Murmurios do Vizela” e “Ver, Ouvir e Calar”.

Dal 2000, la banda è diretta dal Maestro José Manuel Oliveira Marques, laureato e con master in insegnamento della musica presso l’Università del Minho, con successive specializzazioni in direzione d’orchestra e studi operistici alla ESMAE. Attualmente è dottorando in Educazione Artistica all’Università di Porto.

Ha iniziato come trombonista, partecipando a gruppi cameristici e progetti pop-rock, per poi dedicarsi alla direzione d’orchestra, perfezionandosi con importanti maestri a livello internazionale. Ha insegnato trombone e fondato l’Orchestra Leggera di Vizela, distinguendosi per un approccio innovativo che avvicina il repertorio filarmonico al grande pubblico. Nel corso della carriera ha collaborato con numerosi artisti portoghesi di rilievo e ha ricevuto vari riconoscimenti per il contributo culturale. È inoltre attivo come giurato in concorsi e come dirigente in ambito educativo musicale.

Mölndal Drill & Göteborg DrumKorpen

Mölndal Drill è stata fondata nel 1988 e da allora è cresciuta costantemente. Oggi vanta diversi gruppi di varie età e riunisce più di 40 membri.

In quasi quarant’anni di attività, ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e si è esibita in grandi eventi e festival, sia in Svezia che a livello internazionale. Animata da una forte passione per la musica e il movimento, Mölndal Drill unisce tecnica, energia ed espressività in coreografie che fondono la danza moderna con stili tradizionali.

Il gruppo partecipa regolarmente a concorsi nazionali e ha conseguito risultati di rilievo sotto la guida della coach Josefin Bech. Tra i traguardi più significativi figura il titolo di campione nazionale svedese di majorettes, conquistato per ben due volte, l’ultima delle quali nel 2025.

Mölndal Drill sarà accompagnata dall’ensemble di percussioni Göteborg DrumKorpen, che contribuisce con una musica energica e dinamica a ogni esibizione. Insieme creano spettacoli vivaci che offrono un’esperienza al tempo stesso musicale e visiva, caratterizzata da coreografie incisive e da uno stretto rapporto con il pubblico.

Dalle strade della Svezia ai festival di tutta Europa, portano ovunque il loro ritmo, i loro movimenti e i loro sorrisi.

Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi

Nata nel 1901 per volontà del neo parroco Mons. Ragnini, desideroso di dar vita ad un’istituzione a scopo educativo e culturale per i giovani del paese, la banda musicale di Polverigi, già “Società Filarmonica Santa Cecilia”, ha svolto la propria attività sotto la guida di validi maestri fino al 1961.

Una data spartiacque della storia della banda di Polverigi fu il 1976, anno in cui l’attività musicale è rinata in veste di ente autonomo e con la denominazione attuale, grazie ad un comitato di ex bandisti supportati dall’Amministrazione Comunale e dal Parroco dell’epoca, sotto la direzione del maestro Adone Ingegneri che ha guidato la banda fino al 1993.

Oggi la Banda organizza ogni anno appuntamenti musicali anche in occasione di scambi culturali con complessi italiani ed esteri, con i quali è gemellata. Ha partecipato a raduni musicali e concorsi (Macerata, Càscina, Bertiolo, Eger in Ungheria, Livigno).

Le numerose uscite le hanno poi permesso di farsi conoscere in vari contesti regionali, nazionali ed esteri (Malta, Francia, Portogallo, Germania e più recentemente Norvegia e Repubblica Ceca).

Alla guida del complesso bandistico si sono avvicendati ben 13 maestri che nel tempo hanno plasmato una realtà molto apprezzata che tutt’oggi accompagna e scandisce la vita cittadina e culturale di Polverigi: le partecipazioni ad eventi e cerimonie nazionali nonché a quelle di carattere religioso, infatti, sono affiancate dalla attività concertistica nelle sue numerose formule e proposte: il “Concerto di Primavera”, “La banda nei quartieri”, la manifestazione estiva “Suon di Bande”, il concerto nella notte di S. Lorenzo, le celebrazioni in onore di Santa Cecilia e le esibizioni natalizie.

A fianco dell’attività ordinaria, l’associazione collabora costantemente con il Comune, la Pro Loco e le altre associazioni locali nell’organizzazione di feste, sagre ed eventi.

Il Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi conta oggi circa 35 elementi ed è diretto dal 1993 dal Maestro Roberto Gazzani.

Banda Musicale Ittirese

La Banda Musicale Ittirese rappresenta una delle realtà culturali storiche più significative del territorio di Ittiri, vantando una tradizione musicale che affonda le proprie radici alla fine del XIX secolo. Secondo le fonti storiche e le testimonianze orali tramandate dalla comunità locale, il primo complesso bandistico ittirese fu costituito in tale periodo, assumendo sin da subito un ruolo centrale nella vita sociale e culturale del paese.

Nonostante un periodo di interruzione dell’attività, il forte legame tra la cittadinanza e la Banda non è mai venuto meno. Nel 1973, grazie all’impegno di un gruppo di appassionati e cultori della musica, la Banda Musicale Ittirese viene ricostituita come formazione stabile sotto la direzione del Maestro Angelo Campus, segnando l’inizio di una nuova e duratura fase di attività.

Nel corso degli anni si sono succeduti alla direzione diversi maestri, tra cui Salvatore Fadda, Antonio Faedda e Marco Maiore, Maurizio Calvia e Giuseppe Mannu, che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo del complesso. In particolare, il Maestro Maurizio Calvia ha composto per la Banda alcune marce di grande pregio, tra cui la celebre “Marcia Ittiri”, apprezzata ed eseguita anche da numerose bande musicali della regione sarda, “Marcia del Donatore” e “Silvia”.

Grazie all’impegno costante dei direttori e dei musicisti, il repertorio della Banda si è progressivamente ampliato, includendo brani appartenenti a differenti generi musicali e di crescente complessità, con l’obiettivo di elevare la qualità artistica delle esecuzioni e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto.

Attualmente la Banda Musicale Ittirese è composta da circa quarantacinque elementi, alcuni dei quali presenti sin dalla costituzione dell’Associazione. A essi si affianca un numero significativo di allievi, provenienti dai corsi di formazione musicale promossi e gestiti dall’Associazione stessa e della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, a conferma dell’impegno costante nella valorizzazione dei giovani e nella continuità della tradizione bandistica.

La guida dell’Associazione è affidata all’attuale Presidente, Salvatore Deriu, in carica dal 1988 a tutt’oggi, con un intervallo nel quale la presidenza è stata ricoperta da Luisella Scanu dal 2009 al 2013.

La Banda Musicale Ittirese è attualmente diretta dal Maestro Maurizio Calvia, diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, il quale assicura il mantenimento di elevati standard artistici e formativi. Il Maestro è affiancato dal giovane Giuseppe Mannu, autore di numerose trascrizioni e composizioni originali per banda, il cui apporto risulta fondamentale per l’ampliamento e il rinnovamento del repertorio.

Banda di Minnie e Topolino

Fondata nel 2011 da Ilaria Veronica Sardella, La Banda di Minnie e Topolino A.S.D. è un’associazione che offre supporto emotivo e ludico-educativo ai bambini nei reparti oncologici pediatrici e in altre strutture sanitarie italiane. Attraverso l’approccio innovativo e gratuito della “Disney Therapy”, il sodalizio sostituisce i clown-dottori con oltre 300 mascotte e cosplay professionali del mondo Disney, Marvel e DC, con l’obiettivo di ridurre l’ansia da ospedalizzazione e ricreare spazi di sogno e normalità. Nel corso degli anni, l’associazione ha promosso numerosi progetti pluriennali — tra cui la donazione di auto elettriche per la sala operatoria (Smile Machine), musical, distribuzioni di libri e riproduzioni di mini-Disneyland in piazza — affiancando alle attività in corsia importanti campagne di sensibilizzazione pubblica, mostre e iniziative editoriali sul tema del cancro infantile.

Ufficio Stampa