La Città di Ostuni è tra i comuni vincitori del Bando “Città che legge 2024” promosso dal Centro Nazionale per il Libro e la Lettura (CEPELL).

Il Bando “Città che legge 2024”, rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026, promuove la realizzazione di attività integrate per la diffusione del libro e della lettura.

Il progetto “Ostuni, Città che legge…a voce alta!” è stato presentato il 21 marzo del 2025 dalla Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera senior” in collaborazione con diversi partners del territorio, tutti firmatari del Patto Locale per la Lettura approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 5 dicembre 2024 – AIFO, Annavanna, ANPI, Che Fico Lab, Associazione Amici della Biblioteca Diocesana pubblica “Raffaele Ferrigno”, Cartolibreria Edicola Cisaria, Edizioni Calamo Specchia, Forum della Società civile, Imago cooperativa sociale, IC “Pessina-Vitale-Barnaba”, Leggostuni, Liceo “Pepe-Calamo”, Lions Club Ostuni, Pro Loco Ostuni, Teatro Steinhof – La casa di Pietra, UNITRE Ostuni.

Grazie all’ormai consolidata collaborazione tra la Biblioteca Trinchera e le realtà del territorio Il progetto presentato otterrà un finanziamento di € 29.900,00, che consentirà la realizzazione nei prossimi mesi di attività integrate per la promozione del libro e della lettura.

Ancora una volta l’impegno profuso dagli uffici in sinergia con le associazioni, le scuole e le librerie del territorio viene premiato con il riconoscimento di un finanziamento pari a 29.900,00. Già con “Community Library” era stata avviata una progettazione condivisa di servizi innovativi che hanno promosso una nuova idea di biblioteca che il progetto premiato dal Cepell intende ulteriormente sviluppare. Il progetto “Ostuni, Città che legge…a voce alta!”, infatti, intende superare gli usuali confini della biblioteca, per aprire le porte della città al valore dei libri, della lettura e della voce, favorendo un accesso gratuito e innovativo alla lettura.

La Biblioteca e i partners sottoscrittori del “Patto” saranno impegnati nei prossimi mesi in attività di promozione della lettura a voce alta diffuse nel territorio di cui verrà data notizia attraverso i canali social dedicati alla Biblioteca.

La graduatoria è consultabile al link https://cepell.it/wp-content/uploads/2025/07/Sezione_3_graduatoria_sito.pdf