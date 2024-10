Appuntamento rinviato per la prima vittoria stagionale della Valtur Brindisi, sconfitta sul parquet di Cividale del Friuli nel secondo match di Serie A2. Dopo un buon approccio al match, la squadra biancoazzurra deve fare i conti con le quattordici palle perse in fase offensiva che impediscono di imporre il proprio ritmo.

Priva di De Vico e Ndzie, con Calzavara e Radonjic recuperati dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane, coach Piero Bucchi schiera un quintetto formato da Laquintana, Allen, Arletti, Ogden e Vildera. I lunghi biancoazzurri duettano subito molto bene sotto canestro per una partenza da 7-16 nei primi sette minuti di gioco. I padroni di casa escono alla distanza nel finale di quarto per un parziale di 7-0 in cui Marks sale di tono con nove punti nei primi dieci minuti (14-16). Le due squadre raggiungono il bonus falli dopo appena quattro minuti di gioco del secondo parziale, rendendo il gioco molto meno fluido dove ad avvantaggiarsi è la squadra friulana abile a sfruttare i viaggi in lunetta (27-24 al 18’). Dell’Agnello sale in cattedra senza sbagliare alcun tiro dal campo per un 6/6 da due e 4/4 ai liberi: Cividale chiude il primo quarto avanti nel punteggio 34-30. Al rientro in campo la Gesteco raggiunge il massimo vantaggio di +8 mentre Brindisi si appoggia sotto canestro alla presenza costante di Vildera (46-43 al 27’). La tripla allo scadere di Allen, autore di 9 punti nel terzo quarto, impatta il punteggio a quota 49-49 a dieci minuti dalla fine. Ogden riprende confidenza al tiro, Arletti e Allen infilano le triple del sorpasso al 34’ dopo diversi minuti in svantaggio (56-59). Cividale reagisce al momento di difficoltà a suon di canestri dalla distanza dell’ex del match Lucio Redivo, decisivo nel contro parziale di 13-4 (69-63 al 37’). Brindisi non riesce più ad accorciare il gap accumulato.

Mercoledì sera 9 ottobre di nuovo in campo per il recupero della seconda giornata di Serie A2, di scena a Desio contro Cantù in diretta Rai Sport; collegamento a partire dalle ore 20:30, palla a due ore 20:45.

IL TABELLINO

UEB GESTECO CIVIDALE- VALTUR BRINDISI: 79-70 (14-16, 34-30, 49-49, 79-70)

UEB GESTECO CIVIDALE: Mastellari 9 (2/3, 1/5, 2 r.), Redivo 12 (2/4, 1/8, 3 r.), Berti (0/1, 3 r.), Dell’agnello 21 (7/7, 0/1, 4 r.), Rota 4 (0/1, 1/2, 3 r.), Marangon (0/1, 0/1, 1 r.), Costabile ne, Calò ne, Marks 18 (5/7, 2/5, 2 r.), Ferrari 5 (0/1, 5 r.), Miani 10 (2/4, 2/2, 2 r.), Piccionne ne. Coach: Pillastrini.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Laquintana 10 (4/9, 0/1, 3 r.), Arletti 12 (4/11, 1/5, 5 r.), Del Cadia 4 (2/2, 2 r.), Vildera 13 (6/9, 5 r.), Fantoma (0/1), Ogden 12 (2/5, 2/4, 11 r.), Radonjic (0/2 da tre, 1 r.), Calzavara (0/1, 0/11 r.), Allen 19 (2/6, 4/11, 4 r.). Coach: Bucchi.



ARBITRI: De Biase – Perocco – Bonotto.

NOTE – Tiri liberi: Cividale 22/27, Brindisi 9/14. Perc. tiro: Cividale 25/53 (7/24 da tre, ro 6, rd 25), Brindisi 27/68 (7/24 da tre, ro 17, rd 25).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi