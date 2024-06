Il 26 Giugno 2024 si è svolta, presso Palazzo Virgilio di Brindisi, la cerimonia del “Passaggio di Consegne” del Club Inner Wheel di Brindisi “Cristina Cordella” (distretto 210 C.A.R.F.) tra la Presidente uscente dott.ssa Francesca Capeto e la Presidente entrante dott.ssa Aloisia Lamberti.

Dopo i saluti istituzionali, la dott.ssa Anna Piceci D’Agnano, Chairman ai Servizi Internazionali del Distretto 210, ha introdotto la serata, dando la parola alla Presidente uscente Francesca Capeto, che, con un video celebrativo, ha illustrato i service realizzati durante il suo incarico annuale 2023-2024, con l’auspicio che si possa fare sempre di più per continuare a “servire”.

Successivamente ha preso la parola la Presidente incoming Aloisia Lamberti, che ha presentato un nutrito e significativo programma, relativo all’anno sociale 2024-2025, che rispecchia, in ogni suo aspetto la tematica internazionale dell’anno, ben rappresentata, nel logo, dalla parola “Heartbeat” “Il Cuore che batte” attraverso un’autentica connessione umana, trascendendo confini, cultura e lingue, legando insieme generosità, inclusione, gentilezza, servizio, umanità, pace, amore e gratitudine “Every Beat counts, Every action matters” ogni battito, ogni azione conta.

La Presidente incoming ha sottolineato, quanto, sia importante il significato simbolico del passaggio delle consegne, che segna il trasferimento di responsabilità e continuità all’interno del club. “La cerimonia celebra il passato e accoglie il futuro”.

La Presidente Aloisia Lamberti ha ringraziato tutte le Socie, per la fiducia e la stima dimostrata nei suoi confronti, fidando in un futuro sempre più collaborativo e coeso, ispirato ai valori fondamentali dell’Inner Wheel “Orgoglio, appartenenza, condivisione, solidarietà”.

La serata si è conclusa con un momento di convivialità, per celebrare l’amicizia, l’amore, la speranza e la condivisione di obiettivi comuni, che accolgano l’umanità intera, senza pregiudizi e distinzione alcuna.