CNA TURISMO e COMMERCIO insieme alla fondazione ECIPA CNA al fine di continuare a dare un sostegno concreto agli operatori del settore, propone percorsi di formazione gratuiti attraverso l’offerta di strumenti e servizi di formazione a distanza, come corsi on line, webinar e aule virtuali, erogati tramite la piattaforma di e-learning “Formerete”.

Il Programma di formazione 2020/2021 prevede attraverso il 1° corso e-learning su “Azioni e modelli per il rilancio del Turismo”, degli incontri mensili a tema in modalità webinar, due nel mese dicembre 2020 e tre a gennaio 2021.

Investire nelle competenze è una risorsa fondamentale per tornare ad operare una volta che l’emergenza sarà conclusa. Una formazione sempre disponibile, flessibile e aggiornata che la Fondazione ECIPA insieme a CNA Turismo e Commercio intende mettere in campo per rimanere vicino alle imprese.

Ogni webinar avrà la durata di due ore e sarà registrato.

Il corso è rivolto a:

• Imprenditori e/o loro personale dipendente;

• Funzionari e tecnici CNA Turismo e Commercio.

• Funzionari di settore delle pubbliche istituzioni, docenti, studenti universitari

• L’accesso alla piattaforma sarà attraverso il sito www.formerete.it

• Ogni partecipante al corso riceverà un attestato di partecipazione ad ogni fine webinar e il Libretto Formativo Personale dove verranno registrate tutte le lezioni seguite.

Per aderire cliccare sul link di registrazione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNX-bAEFLZk9r1iOy_qFNfzHbZ0RD2g9KjZRKCvDSBvDbt2g/viewform

Successivamente verranno inviate le credenziali con le istruzioni per connettersi al sito www.formerete.it.

PROGRAMMA WEBINAR N.1

mercoledì 9 dicembre 2020 – ore 16 | 18

Modera: Asmaa Gacem, vice-Presidente nazionale CNA Turismo e Commercio

16,00 | 17,00: Azioni per il recupero dei mercati turistici

Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio

I mercati turistici nazionali e internazionali sono rallentati o addirittura completamente interrotti a seguito dell’emergenza sanitaria: per il loro recupero saranno necessarie azioni specifiche nel segno dell’innovazione, integrazione, strategie e aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico

17,00 | 18,00: Un piano strategico per la ripartenza del turismo

Francesco Palumbo, Direttore Toscana Promozione Turistica

Pianificazione strategica e un piano di sviluppo integrato, per una maggiore sostenibile competitività dell’offerta turistica nazionale. Il comparto turistico, in funzione dei nuovi fabbisogni della domanda, necessita di un piano strategico per favorire l’integrazione fra imprese e il riposizionamento all’interno delle dinamiche nazionali e internazionali verso le quali si orienteranno i turisti e i viaggiatori.

PROGRAMMA WEBINAR N.2

mercoledì 16 DICEMBRE 2020 – ore 16 | 18

Modera: Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio

16,00 | 17,00: Innovazione del sistema dell’accoglienza turistica

Alessandro Capocchi, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università degli Studi Milano Bicocca

L’ammodernamento e l’aggiornamento del sistema dell’accoglienza e della promozione turistica, così come lo sviluppo di professionalità deve avvalersi di servizi reali di affiancamento alle imprese capaci di guidare le progettualità verso nuovi mercati e nuove tendenze;

17,00 | 18,00: Riconoscibilità delle destinazioni nazionali e dei prodotti dell’eccellenza italiana

Andrea Rolando, Professore ordinario Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano

Aumentare la valorizzazione dei siti Unesco, dei parchi archeologici, marini, naturali, dei borghi, per incrementare la capacità di attrazione turistica del nostro Paese; per dare risalto alle specialità identitarie locali, per incoraggiare la promozione e l’artigianato di qualità, soprattutto se finalizzati ai percorsi del gusto, dei saperi e della tradizione; per la forte riconoscibilità dei prodotti dell’eccellenza italiana e di nuove offerte di destinazioni turistiche italiane e di nuove esperienze di fruizione turistica.

PROGRAMMA WEBINAR N. 3

mercoledì 13 gennaio 2021 – ore 16 | 18

Modera: Francesco Di Natale, vice Presidente nazionale CNA Turismo e Commercio

16,00 | 17,00: Un piano per il rilancio nelle città d’arte e nelle destinazioni turistiche

Francesco Adamo, Professore di Geografia Economica e Politica all’Università del Piemonte O. | Presidente di Geoprogress

Il turismo nelle città d’arte, nei poli culturali quali musei, teatri, biblioteche, aree archeologiche rappresenta il maggior motivo di attrazione del turismo internazionale per sviluppare il turismo durante tutto l’arco annuale e necessità di un forte progetto di rilancio;

17,00 | 18,00: Misure e strumenti finanziari a sostegno della filiera del turismo

Mario Pagani, Responsabile nazionale Dipartimento Politiche Industriali CNA

Gli strumenti finanziari e il sistema degli aiuti pubblici per favorire il riposizionamento, l’innovazione e la specializzazione delle imprese della filiera turistica verso il recupero dei mercati per il potenziamento, il recupero e la promozione del turismo.

PROGRAMMA WEBINAR N. 4

mercoledì 20 gennaio 2021 – ore 16 | 18

Modera: Roberto Masi, vice Presidente nazionale CNA Turismo e Commercio

16,00 | 18,00: Un piano strategico e una Governance per il rilancio del turismo

2° step di aggiornamento

intervengono

– Marco Misischia, Presidente nazionale CNA Turismo e Commercio

– Daniele D’Amario, Coordinatore della Commissione speciale Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e Assessore al Turismo della Regione Abruzzo

– Gianni Berrino, Assessore Trasporti, Turismo, Fiere Turistiche e Grandi Eventi Regione Liguria Andrea Corsini, Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia–Romagna (in attesa di conferma)

– Sandro Pappalardo, Componente Consiglio d’Amministrazione ENIT

– Giovanna Pugliese, Assessora al Turismo e alle Pari Opportunità Regione Lazio

– Francesco Palumbo, Direttore Toscana Promozione Turistica

– Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio

Una Governance per monitorare tutte le fasi del processo di ripartenza e di rilancio del turismo in Italia, per condividerne con le imprese le strategie e la messa in pratica delle azioni e delle misure necessarie in attesa del pieno superamento della pandemia globale. Per cogliere obiettivi irrinunciabili nel segno dell’innovazione, dell’integrazione e dell’aumento della competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale. Per la piena ripartenza delle imprese e dei mercati. Per ridurre il divario della mobilità turistica tra nord e sud del paese. Per essere competitivi nel momento in cui i flussi turistici internazionali torneranno a viaggiare in tutti i paesi del continente europeo. La tavola rotonda rappresenta un secondo step di aggiornamento sulla situazione nazionale rispetto all’iniziativa tenuta a Rimini in ambito alla 57a edizione del TTG.

PROGRAMMA WEBINAR N. 5

mercoledì 27 gennaio 2021 – ore 16 | 18

Moderano

Maria Iangliaeva Asimovna, vice Presidente nazionale CNA Turismo e Commercio

Claudio Di Dionisio Tour Operator Bike Life

16,00 | 17,00: La realizzazione del pacchetto turistico: posizionamento, promozione e vendita. Aspetti tecnici e commerciali

Fulvio Avataneo, Presidente A.I.A.V. [Associazione Agenti di Viaggio] affiliata a CNA

La direttiva (UE) 2015/2302 che abroga la precedente 90/314/CEE garantisce un livello di protezione del turista -viaggiatore più elevato ed uniforme in tutta Europa. Si fornisce una panoramica più ampia e molto più complessa sia sulla definizione che sulla realizzazione del pacchetto turistico.

17,00 | 18,00: I pacchetti turistici: fiscalità e giurisprudenza

Avv. Veronica Scaletta, Responsabile servizi legali A.I.A.V.

D.ssa Angela Cunzio, Responsabile servizi fiscali A.I.A.V.

Gli aspetti contrattuali e fiscali, i diritti dei turisti-viaggiatori che prenotano un pacchetto turistico, i cd. servizi turistici collegati costituiscono elementi necessari di conoscenza per gli operatori della filiera turistica. Così come il dibattito in atto in merito all’aggiornamento della Direttiva europea sui Pacchetti turistici e alla strategia Ue sul turismo sostenibile alla luce delle misure di contrasto al Covid 19.