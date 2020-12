Coach Frank Vitucci sorride a fine partita, e non nasconde la felicità per la decima vittoria consecutiva in campionato, la più prestigiosa ottenuta al Mediolanum Forum di Milano.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate a caldo nel post partita: “Una grande soddisfazione aver vinto a Milano in una partita in cui ci giocavamo il primo posto temporaneo in classifica. Partita eccezionale in cui abbiamo reagito a un momento di grande difficoltà nel secondo quarto dove l’Olimpia poteva scappare via.

Abbiamo mostrato grande pazienza e determinazione e, grazie al contributo di tutti, siamo rientrati in partita custodendo poi nell’ultimo quarto faticosamente e gelosamente il vantaggio accumulato. Vittoria meritata: sono molto felice per tutti i ragazzi e il club.

La dedichiamo alla città e regione intera che ci segue con grande passione pur non potendo sostenerci dal vivo durante le partite“.







Così Coach Ettore Messina ha commentato la prima sconfitta stagionale in Italia della AX Milano: “Purtroppo non è una bella sconfitta, ma una sconfitta che ci fa arrabbiare molto, perché abbiamo subito quasi 90 punti. Questo non dipende dalle assenze di Rodriguez, Delaney e Hines e Rodriguez, anzi mi assumo la responsabilità di aver lasciato fuori gli ultimi due che erano stati spremuti tantissimo nelle due partite di EuroLeague. Purtroppo, la nostra difesa è stata inaccettabile per una partita di questo livello. Brindisi ha giocato con molta attenzione, con molta precisione, coprendo bene il campo, attaccandoci in penetrazione e trovando i tiri con i giocatori che voleva. Speriamo che questa sconfitta ci faccia capire che dobbiamo tornare a difendere sempre, e non una volta sì e una no, perché questo è quello che siamo e dobbiamo essere se vogliamo pensare di vincere le partite”.