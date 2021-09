Scrive la CGIL: “In data odierna, si registra il positivo epilogo riguardante la vertenza “asilo nido” , in merito al passaggio di cantiere, che verrà gestito dalla Cooperativa “Gialla”.

Si è riusciti a tutelare tutti i lavoratori applicando la clausola sociale custodendo i livelli retributivi ed i diritti acquisiti negli anni.

In sostanza, si è andati in deroga all’avversato contratto ANINSE con quanto previsto da contratto cooperative sociali.

Inoltre, si è espressa forma di tutela anche per il personale precario che diverrà “bacino “ di riferimento per il reclutamento di ulteriore personale.

Così come si è concordato di condividere eventuali processi di stabilizzazione del personale precario di cui sopra”.

Il Sindacato Cobas riconosce l’impegno profuso dall’Assessore ai servizi sociali, Isabella Lettori, a convocare in poche ore la cooperativa “Gialla” di Roma, che ha preso in gestione 4 asili nido della nostra città, su cui pendeva un pericoloso silenzio a pochi giorni dalla apertura degli stessi asili.

Si è potuto svolgere così un incontro nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 Settembre, tra Amministrazione Comunale, cooperativa Gialla, organizzazioni sindacali, che ha portato ad un accordo positivo per i lavoratori che era molto in dubbio.

Si è superato così, grazie all’intervento della Amministrazione, un pericoloso stallo, garantendo così la apertura degli asili nido per giorno 20 Settembre.

Ci aspettiamo adesso una continuità dell’impegno della Amministrazione affinchè le famiglie possano ricevere quella mitigazione economica che proviene dalla Regione, ma anticipata dal Comune fino a Dicembre.

I dubbi delle organizzazioni sindacali che hanno sostenuto le famiglie alla ricerca di una positiva soluzione erano veri ma lo sforzo di entrambi gli “schieramenti” in campo hanno prodotto questi risultati positivi.

Ci auguriamo che la maggiore presenza di bambine/i negli asili nido gestiti dalla cooperativa Gialla possa essere un elemento di maggiore coesione sociale, affinchè già da piccoli nessuno rimanga indietro rispetto ad altri.

Confidiamo nella sicura professionalità delle operatrici per raggiungere questo risultato.