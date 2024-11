CHE COS’È LA COLLETTA ALIMENTARE?

Ogni anno, a fine novembre, Fondazione Banco Alimentare organizza e coordina la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà. L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) quest’anno – 28ª edizione – si vivrà sabato 16 novembre 2024. Durante questa giornata i volontari della Colletta, con l’oramai iconica pettorina arancione, inviteranno i clienti di market e supermarket a fare una spesa dedicata a chi ne ha più bisogno, contribuendo direttamente a migliorare la vita di tante persone. Con gentilezza e dedizione, distribuiranno materiale informativo e raccoglieranno i prodotti donati, suddivisi per categoria. Nei giorni successivi, questi alimenti verranno distribuiti con cura alle Organizzazioni Partner Territoriali, portando un aiuto concreto a chi sta attraversando un momento difficile.

In provincia di Brindisi il gesto è stato vissuto fin dalla sua prima edizione e non ha desistito, anche se in forme e modalità diverse, anche durante gli anni della emergenza sanitaria. Anche quest’anno sono decine i market aderenti in tutto il territorio provinciale. [L’elenco completo a fondo pagina]

Presente anche quest’anno, come in ogni edizione, il mondo della Scuola del nostro territorio. Per la Giornata della Colletta docenti e dirigenti scolastici delle Scuole aderenti hanno sensibilizzato gli studenti verso la cultura del dono e della solidarietà e con l’aiuto dei responsabili del Banco hanno preparato i ragazzi all’esperienza di volontario nei diversi market del territorio. In questa edizione 2024 fra i volontari gli studenti degli Istituti dal Palumbo, Morvillo Falcone, Majorana Fermi-Monticelli e di Brindisi città assieme al Fermi ed al Ribezzo di Francavilla Fontana, Lions e Leo club di varie Delegazioni e Distretti e gruppi Agesci – scout di Brindisi.

QUEST’ANNO A BRINDISI VOLONTARI SPECIALI: I DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE

Grande novità dell’edizione 2024 della Colletta, anche in terra di Brindisi, sarà la partecipazione straordinaria al gesto di diversi volontari della Casa Circondariale di Brindisi. Un coinvolgimento educativo promosso dal Ministero e che è stato entusiasticamente accolto dal direttore della Casa Circondariale di Brindisi dr.ssa Meo Evoli, come preziosa occasione di volontariato sociale; questi faranno la Colletta all’interno della Casa Circondariale e la raccolta sarà consegnata dagli stessi ad un ente caritativo della città.

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA

Il senso della Colletta – spiega il referente del Banco Alimentare per la provincia di Brindisi Antonio Fanelli – è ben espresso nelle parole di Papa Francesco nel suo Messaggio per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri: «I poveri hanno ancora molto da insegnare, perché in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro. […] [Occorre] un cuore umile, che abbia il coraggio di diventare mendicante. Un cuore pronto a riconoscersi povero e bisognoso. Esiste, infatti, una corrispondenza tra povertà, umiltà e fiducia. Se la preghiera non si traduce in agire concreto è vana; infatti «la fede senza le opere è morta». Tuttavia, la carità senza preghiera rischia di diventare filantropia che presto si esaurisce».

ECCO I PUNTI VENDITA ADERENTI IN PROVINCIA DI BRINDISI. BUONA COLLETTA A TUTTI!