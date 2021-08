Un colpo di fucile contro il portoncino d’ingresso dello studio legale dell’avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni (Brindisi) ed ex presidente della provincia facente funzioni, oggi consigliere comunale di opposizione e sotto scorta da olter 20 mesi.

Si è consumato nella serata del 26 agosto il quarto attentato subito da Tanzarella negli ultimi due anni. Proprio mentre andava in scena lo spettacolo dei fuochi pirotecnici della Festa di Sant’Oronzo ad Ostuni

Sul fatto indagano i poliziotti del locale commissariato assieme ai colleghi della Squadra mobile di Brindisi. Al Comune di Ostuni ha da poco terminato i lavori una commissione prefettizia nominata per valutare gli estremi di un eventuale scioglimento del Consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose.

Dopo aver appreso dell’ennesimo attentato subito dall’avv. Domenico Tanzarella, Il Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, ha dichiarato: “Il ripetersi di episodi nei confronti dell’avv. Domenico Tanzarella necessita certamente della unanime condanna dell’accaduto, così come della solidarietà di tutti che non devono mai mancare e che esprimo a nome degli ostunesi.

Serve soprattutto arrivare alla individuazione degli autori di questi vili gesti dopo il tanto tempo trascorso dal primo episodio. Sono fiducioso che le Autorità preposte possano arrivare alla soluzione.

L’amministrazione comunale, dal canto su,o continuerà nella sua opera in tale direzione e ad offrire, come ha sempre fatto, ogni fattivo supporto e assistenza agli organi di investigazione per la individuazione dei responsabili e per restituire serenità alla comunità ostunese”.

Il Presidente della Provincia di Brindisi, ing.Riccardo Rossi, a nome dell’intera Amministrazione provinciale e di tutto il Consiglio provinciale esprime la più totale solidarietà e vicinanza nei confronti dell’avv.Domenico Tanzarella, già sindaco di Ostuni, già Presidente della Provincia e attualmente consigliere comunale ad Ostuni, per il vile ed ennesimo attentato subito la notte scorsa, con alcuni colpi d’arma da fuoco indirizzati verso il portone del suo studio professionale, ad Ostuni.

Il Presidente Riccardo Rossi si augura una svolta nelle indagini attivate immediatamente dalle Forze dell’Ordine e che queste portino all’individuazione dei responsabili dell’ennesimo atto criminale contro l’avv.Tanzarella ma anche contro le istituzioni tutte.

«Piena solidarietà al consigliere comunale di Ostuni Domenico Tanzarella. Ora serve uno sforzo comune per accertare la verità». E’ quanto afferma l’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) alla luce dell’ennesima intimidazione subita dall’ex sindaco di Ostuni la scorsa notte. «Per restituire serenità alla sua famiglia ed all’intera comunità ostunese, è necessario che possa giungere una risposta certa da parte dell’autorità preposte, che sono certa da tempo non stanno risparmiando nessuna energia per individuare i responsabili di questa lunga scia di violenza. Occorre – conclude la parlamentare brindisina- che le istituzioni ad ogni livello possano ben comprendere la gravità dei fatti accadutati, che minano oltre la tranquillità dell’ex sindaco e della sua famiglia, l’intera comunità di Ostuni, ben lontana nei suoi principi e valori, da queste manifestazioni di violenza e terrore»