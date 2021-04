La Polizia di Stato continua, incessantemente, la propria attività per la verifica delle norme in vigore sul contenimento dell’emergenza epidemiologica, con peculiare attenzione al divieto di assembramento e al divieto di spostamento se non per comprovate esigenze.

Nei giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, nel capoluogo è stato predisposto un ingente numero di equipaggi della Polizia di Stato che hanno proceduto al controllo di 468 persone e 4 esercizi commerciali. In seguito a tali controlli sono state rilevate 21 sanzioni per non aver ottemperato alle disposizioni di legge.

La Sezione Volanti della Questura, il giorno di Pasquetta, ha proceduto a due arresti in flagranza di reato, il primo, nella mattinata, per rapina.

In particolare alle ore 11.00 circa, alla Sala Operativa della Questura, una donna, in via Santa Maria del Casale, segnalava di essere stata strattonata e colpita con un pugno dal fratello, il quale si era poi impossessato della propria borsa dandosi alla fuga. Un equipaggio della Sezione Volanti, in servizio di controllo del territorio proprio al rione Casale, in pochissimi istanti giungeva sul posto e notava il rapinatore in fuga, con la borsa stretta al petto. Gli operatori prontamente lo raggiungevano e cercavano di bloccarlo. Ne nasceva una breve colluttazione ove i due agenti intervenuti rimanevano leggermente feriti, ma riuscivano a bloccarlo e ad ammanettarlo.

In sede di denuncia, la donna riferiva di un passato di soprusi e continue richieste di denaro da parte del fratello, ai suoi danni e dell’anziana madre, culminate con l’evento della rapina.

Pertanto, con l’avallo dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto, identificato per G.L. di anni 31, veniva tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale.