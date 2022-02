La Limongelli Dinamo Basket Brindisi annuncia con entusiasmo il tesseramento fino al termine della stagione sportiva dell’atleta Diego Martino, ala di 200 cm per 92 kg.

Nato a Carovigno, in provincia di Brindisi, l’8 novembre 1993, Martino rappresenta un vero lusso per la categoria: numerose sono le esperienze che lo hanno visto protagonista nel campionato nazionale di Serie B, oltre che in quelli di C Gold e Silver in giro per lo stivale.

Nella scorsa stagione a Palermo ha subito un grave infortunio alla spalla che lo ha costretto a stare lontano dal parquet nella prima parte di questa annata sportiva: da alcune settimane ha ripreso con intensità gli allenamenti, aggregandosi proprio alla Dinamo, con cui è stato estremamente naturale decidere di accordarsi per affrontare insieme il girone di ritorno.

Martino muove i primi passi nella sua Carovigno, ma ben presto viene scelto dalla VL Pesaro per essere inserito nel roster dell’Under 17. Successivamente, il ritorno in Puglia alla corte del Basket Ruvo, per essere protagonista di uno dei roster giovanili più forti degli ultimi anni, raggiungendo le finali nazionali Under 19 ed esordendo con la prima squadra in DNA. Da lì, l’inizio della sua carriera da professionista: DNC con Trani, poi il salto di categoria in DNB prima a Martina Franca e poi a Monteroni. Si fa notare al di fuori dei confini pugliesi prima a Formia e poi a Scauri, dove vince la Coppa Italia della DNC e raggiunge la promozione in Serie B, conquistando la conferma per l’anno successivo. Il rientro a Nardò nel 2015 – contribuendo ad un’altra promozione – prima del ritorno in B con Ortona e Battipaglia – ad oltre 13 punti di media. Le ultime esperienze lo vedono protagonista nel 2019 a Lanciano (C Gold) e nel 2020 a Palermo, ancora una volta in Serie B.

Atleta poderoso, dotato di corsa, verticalità e versatilità, può ricoprire i ruoli di ala piccola e ala forte, sfruttando la precisione al tiro, costruito dal palleggio oppure sugli scarichi da 3 punti, con alte percentuali.

Un’aggiunta di assoluto valore per la formazione di coach Cristofaro, che potrà contare su una nuova arma tattica per proseguire al meglio una stagione finora quasi perfetta (12 vittorie su 13 partite) e che sta regalando enormi gioie a tifosi, società e sponsor.

Proprio agli appassionati sponsor la Dinamo Basket Brindisi intende esprimere un sentito ringraziamento per aver contribuito e permesso di portare a termine l’operazione Martino.

Con l’occasione si ringrazia anche il procuratore dell’atleta, Max Di Santo, per la gestione e la collaborazione ai fini del tesseramento.

Il commento di Diego Martino: “Sono lieto di approdare in una società caratterizzata da un’organizzazione da categoria assolutamente superiore. Sono consapevole di arrivare in una squadra che sta facendo molto bene e a cui potrò garantire qualità e tranquillità per migliorare le prestazioni dei miei compagni puntando ad obiettivi importanti. Ho praticamente conosciuto tutti e apprezzato molto il loro modo di lavorare in palestra, per questo motivo ho scelto la causa Dinamo a dispetto di altre offerte. Non vedo l’ora di scendere in campo! Forza Dinamo!”

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi