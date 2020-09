I Carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 36enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato fermato alla guida della sua utilitaria e a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 0,5 grammi di sostanza stupefacente tipo “marijuana”, occultato nello zaino. Nella circostanza, la perquisizione, è stata estesa presso la sua abitazione e sul terrazzo, sono state rinvenute due piante di cannabis dell’altezza di circa 1 metro, coltivate in altrettanti vasi. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sottoposti a sequestro.